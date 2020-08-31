RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:06

Kudrjavuy
Я тебе говорил, не приплетай меня в свои героиновые фантазии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5156
З нами з: 31.08.09
Подякував: 337 раз.
Подякували: 1048 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:19

  Волгарь написав:НЕ ПОХОЖЕ. При всех минусах для РФ усатого таракана, любой другой белорусский лидер будет еще менее пророссийским и более прозападным, чем он. Да и белорусский народ в целом не хочет ни Луки, ни союза с Россией.
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.

якщо так "керувати", то в РФ лишиться в межах окружної дороги.

в нас "докерувалися" з "дотаційним Кримом та Донбасом", так сказати "впав тягар з пліч, і стало ліпше".
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21301
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 20:22

  19yuriy91 написав:
  Волгарь написав:В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.


неужто ещё не поняли, что ввп действует вопреки, он не настолько меркантилен. :D
в этом его сходство с совком, тратившим огромнейшие средств на поддержку "прогрессивных" режимов и партий по всему миру.
по версии, совок развалили, шоб расейскому "народу"(самим) :mrgreen: "больше доставалось", а он вспять повернул.

а ще була "друга Хранція", яка "годувала весь Саюз і пів-Європи"
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21301
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1159 раз.
Подякували: 1539 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 31 сер, 2020 21:53

  lapay написав:Вагнерівці там випадково застрягли, на шляху в українські тюрми.

може досить фейки розказувати?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 736
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:08

Re: Політична ситуація в Білорусі

  19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов

Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10671
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 07:11

Re: Політична ситуація в Білорусі

  flyman написав:Виходить, в РФ і РБ, мудріше.

Мудріші в Польщі, де ти ховаєшся в окопах, а в СНД найбільші зарплати там, де нафта, тільки ополяченому ватану це зрозуміти не дано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10671
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1138 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:11

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов

Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.


согласен
только, видимо, вместо тупого вырезания на брухт, всего подряд, необходимо было кое где модернизировать, выпускать новый товар, кахчество улучшать.
19yuriy91
 
Повідомлень: 3013
З нами з: 15.09.12
Подякував: 256 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 09:42

  Lion+ написав:
  budivelnik написав:
  Lion+ написав:lapay
Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?
Тогда кто Вагнеровцев засылал Лукащенко - Нато, Ес, Сбу, Цру?
Ви застрягли в далекій історії ,Франції часів Людовіка
Франція-це Я....
Зараз трошки інші часи
Тому путіна цікавить слабка Білорусь ,а вже хто там на чолі Лукашенко чи Тіхановська...його цікавить мало.
При цьому Лукашенко десятки років пручався...бо був відносно самостійним.от і створили ситуацію в якій його самостійності стало менше....
Так и вы подыгрываете этой ситуации и играете на руку Путину критикуя Лукашенко?
Є тактика-є стратегія
Стратегічно для України -краще,щоб в Білорусі не було Диктаторів...
Тому підтримуючи білорусів сьогодні-ми посилюємо позиції пуйла (тактично) але погіршуємо його стратегічні плани.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23355
З нами з: 15.01.09
Подякував: 186 раз.
Подякували: 2392 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2209)
01.09.2020 10:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.