|
|
|
Політична ситуація в Білорусі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:06
Kudrjavuy
Я тебе говорил, не приплетай меня в свои героиновые фантазии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5156
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 337 раз.
- Подякували: 1048 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:19
Волгарь написав:
НЕ ПОХОЖЕ. При всех минусах для РФ усатого таракана, любой другой белорусский лидер будет еще менее пророссийским и более прозападным, чем он. Да и белорусский народ в целом не хочет ни Луки, ни союза с Россией.
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов
, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.
якщо так "керувати", то в РФ лишиться в межах окружної дороги.
в нас "докерувалися" з "дотаційним Кримом та Донбасом", так сказати "впав тягар з пліч, і стало ліпше".
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21304
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1159 раз.
- Подякували: 1539 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 сер, 2020 20:22
19yuriy91 написав: Волгарь написав:
В то же время разрыв с Белоруссией прежних отношений стал бы настоящим благом для РФ - 10 млрд. долларов, которые ежегодно тратятся на субсидии и кредиты белорусской экономики пригодились бы и самой России.
неужто ещё не поняли, что ввп действует вопреки, он не настолько меркантилен.
в этом его сходство с совком, тратившим огромнейшие средств на поддержку "прогрессивных" режимов и партий по всему миру.
по версии, совок развалили, шоб расейскому "народу"(самим)
"больше доставалось", а он вспять повернул.
а ще була "друга Хранція", яка "годувала весь Саюз і пів-Європи"
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 21304
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1159 раз.
- Подякували: 1539 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Пон 31 сер, 2020 21:53
lapay написав:
Вагнерівці там випадково застрягли, на шляху в українські тюрми.
може досить фейки розказувати?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
-
unicdima
-
-
- Повідомлень: 736
- З нами з: 10.06.19
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 07:08
19yuriy91 написав:
друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10671
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 07:11
flyman написав:
Виходить, в РФ і РБ, мудріше.
Мудріші в Польщі, де ти ховаєшся в окопах, а в СНД найбільші зарплати там, де нафта, тільки ополяченому ватану це зрозуміти не дано.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 10671
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1138 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 09:11
lapay написав: 19yuriy91 написав:
друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
согласен
только, видимо, вместо тупого вырезания на брухт, всего подряд, необходимо было кое где модернизировать, выпускать новый товар, кахчество улучшать.
-
19yuriy91
-
-
- Повідомлень: 3013
- З нами з: 15.09.12
- Подякував: 256 раз.
- Подякували: 392 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 09:42
Lion+ написав: budivelnik написав: Lion+ написав:lapay
Так это не Путин свергает Лукашенко или Путин?
Тогда кто Вагнеровцев засылал Лукащенко - Нато, Ес, Сбу, Цру?
Ви застрягли в далекій історії ,Франції часів ЛюдовікаФранція-це Я....
Зараз трошки інші часи
Тому путіна цікавить слабка Білорусь ,а вже хто там на чолі Лукашенко чи Тіхановська...його цікавить мало.
При цьому Лукашенко десятки років пручався...бо був відносно самостійним.от і створили ситуацію в якій його самостійності стало менше....
Так и вы подыгрываете этой ситуации и играете на руку Путину критикуя Лукашенко?
Є тактика-є стратегія
Стратегічно для України -краще,щоб в Білорусі не було Диктаторів...
Тому підтримуючи білорусів сьогодні-ми посилюємо позиції пуйла (тактично) але погіршуємо його стратегічні плани.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 23356
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 186 раз.
- Подякували: 2392 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:15
lapay написав: 19yuriy91 написав:
друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
Ну не зовсім так. Україна реально була майже Францією, але мала величезний ринок збуту(СРСР+інші соц. країни) і саме головне
мала БЕЗКОНКУРЕНТНИЙ ринок збуту. В 90-х прийшла конкуренція і все прогнозовано здохло.
Тут пишуть - потрібно було модернізовувати заводи, вкладати в них гроші:
Ось це і робили в Білорусії!
19yuriy91 написав:
только, видимо, вместо тупого вырезания на брухт, всего подряд, необходимо было кое где модернизировать, выпускать новый товар, кахчество улучшать.
Саме таким шляхом там пішли - дружба з Росією(ринком збуту) + збереження тих заводів.
Шлях Білорусії - це і шлях, про який мріють(мріяли) "самі розумні економісти". Тоді б Україна реально Францією стала.
Але чогось Білорусь Францією не стала...
Тепер цікаво спостерігати шо буде з ними дальше. Подивимось як вони пройдуть той шлях, який пройшли ми. А може підуть зовсім іншим шляхом.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 2453
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 01 вер, 2020 11:40
lapay написав: 19yuriy91 написав:
друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
Так, если оно (паливо) и стоило копейки, то нужно было его впаривать задорого что ли?))
Здоровый, в меру протекционизм тоже должен быть.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 23269
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1936 раз.
- Подякували: 3240 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|