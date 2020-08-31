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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:08
andrijk777 написав: Ось це і робили в Білорусії!
Саме таким шляхом там пішли - дружба з Росією(ринком збуту) + збереження тих заводів.
Шлях Білорусії - це і шлях, про який мріють(мріяли) "самі розумні економісти". Тоді б Україна реально Францією стала.
Але чогось Білорусь Францією не стала...
Тепер цікаво спостерігати шо буде з ними дальше. Подивимось як вони пройдуть той шлях, який пройшли ми. А може підуть зовсім іншим шляхом.
На початок дев'яностих машинобудування Китаю було таким же кволим, як і в СНД. Різниця була тільки в тому, що китайці, з самого початку створювали СП і виробляли на експорт, в той час, як в СНД намагились зберегти ринок Совка. В результаті китайці збільшили конкурентноспроможнє виробництво в десятки раз, а заводи РФ і РБ скоротили виробництво в рази, незважаючи на пртекционізм і дешеву сировину.
Збільшили тільки виробництво сировини, бо тільки вона конкурентноспроможна.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:08
19yuriy91 написав: lapay написав: 19yuriy91 написав:
друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
согласен
только, видимо, вместо тупого вырезания на брухт, всего подряд, необходимо было кое где модернизировать, выпускать новый товар, кахчество улучшать.
Надо было правильно проводить приватизацию - продавать предприятия не жлобам с откатами, а известным профильным гигантам, подобно как это сделал Ющ с "Криворожсталью".
А у жлобов изначально весь бизнес-план был купить за копейки, продать все оборудование, вырезать металл, продать/сдать в аренду производственные помещения/землю.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:33
lapay написав: andrijk777 написав: Ось це і робили в Білорусії!
Саме таким шляхом там пішли - дружба з Росією(ринком збуту) + збереження тих заводів.
Шлях Білорусії - це і шлях, про який мріють(мріяли) "самі розумні економісти". Тоді б Україна реально Францією стала.
Але чогось Білорусь Францією не стала...
Тепер цікаво спостерігати шо буде з ними дальше. Подивимось як вони пройдуть той шлях, який пройшли ми. А може підуть зовсім іншим шляхом.
На початок дев'яностих машинобудування Китаю було таким же кволим, як і в СНД. Різниця була тільки в тому, що китайці, з самого початку створювали СП і виробляли на експорт, в той час, як в СНД намагились зберегти ринок Совка. В результаті китайці збільшили конкурентноспроможнє виробництво в десятки раз, а заводи РФ і РБ скоротили виробництво в рази, незважаючи на пртекционізм і дешеву сировину.
Збільшили тільки виробництво сировини, бо тільки вона конкурентноспроможна.
В Китае СП производят и продают на экспорт техпродукцию, задовольняючи спрос.
Кому тогда будут продавать возможные украинские, беларусские и т.д. СП?
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:39
detroytred написав:
В Китае СП производят и продают на экспорт техпродукцию, задовольняючи спрос.
Кому тогда будут продавать возможные украинские, беларусские и т.д. СП?
Китай далеко, а ЄС близько. Не треба винаходити українській лісапет, а йти шляхом наших західних сусідів. Ми вже почали цей шлях в 2014.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:42
lapay написав: detroytred написав:
В Китае СП производят и продают на экспорт техпродукцию, задовольняючи спрос.
Кому тогда будут продавать возможные украинские, беларусские и т.д. СП?
Китай далеко, а ЄС близько. Не треба винаходити українській лісапет, а йти шляхом наших західних сусідів. Ми вже почали цей шлях в 2014.
А квоты для кого придумали?
Рынок не резиновый и чужаки там не нужны.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:52
Lion+ написав:
А квоты для кого придумали?
Рынок не резиновый и чужаки там не нужны
Для машинобудування квоти? Квоти явище тимчасове, до виконання Україною вимог Асоціації, далі буде вільний ринок. Китай навіть цього не має, за все платить мито, і не бздить, як наші ватани.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 12:54
detroytred написав: lapay написав: andrijk777 написав: Ось це і робили в Білорусії!
Саме таким шляхом там пішли - дружба з Росією(ринком збуту) + збереження тих заводів.
Шлях Білорусії - це і шлях, про який мріють(мріяли) "самі розумні економісти". Тоді б Україна реально Францією стала.
Але чогось Білорусь Францією не стала...
Тепер цікаво спостерігати шо буде з ними дальше. Подивимось як вони пройдуть той шлях, який пройшли ми. А може підуть зовсім іншим шляхом.
На початок дев'яностих машинобудування Китаю було таким же кволим, як і в СНД. Різниця була тільки в тому, що китайці, з самого початку створювали СП і виробляли на експорт, в той час, як в СНД намагились зберегти ринок Совка. В результаті китайці збільшили конкурентноспроможнє виробництво в десятки раз, а заводи РФ і РБ скоротили виробництво в рази, незважаючи на пртекционізм і дешеву сировину.
Збільшили тільки виробництво сировини, бо тільки вона конкурентноспроможна.
В Китае СП производят и продают на экспорт техпродукцию, задовольняючи спрос.
Кому тогда будут продавать возможные украинские, беларусские и т.д. СП?
Вірно.
Додам ще, що в Китаї в 90-ті була супердешева робоча сила, на відміну від України і Білорусії. І це є головна причина, чого буржуї створювали СП!
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:09
lapay написав: Lion+ написав:
А квоты для кого придумали?
Рынок не резиновый и чужаки там не нужны
Для машинобудування квоти? Квоти явище тимчасове, до виконання Україною вимог Асоціації, далі буде вільний ринок. Китай навіть цього не має, за все платить мито, і не бздить, як наші ватани.
Ну что у Вас за определения?
Бздять?))
Дело не в этом, а в том, что для СП нужно предложить более выгодные условия. Выгоднее, чем в Польше, Китае и т.д.
Тогда с этими инвесторами стратегически будет выгодно державе, населению.
Но кто предложить-создать-то должен?))
Им выгоднее сугубо личное обогащение.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:13
Lion+ написав: lapay написав: detroytred написав:
В Китае СП производят и продают на экспорт техпродукцию, задовольняючи спрос.
Кому тогда будут продавать возможные украинские, беларусские и т.д. СП?
Китай далеко, а ЄС близько. Не треба винаходити українській лісапет, а йти шляхом наших західних сусідів. Ми вже почали цей шлях в 2014.
А квоты для кого придумали?
Рынок не резиновый и чужаки там не нужны.
Квоты есть на сырье, на продовольствие...
Если не ошибаюсь, на продукцию машиностроения квот нет, продукция просто должна соответствовать европейским директивам и техрегламентам.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 13:18
detroytred написав:
Дело не в этом, а в том, что для СП нужно предложить более выгодные условия. Выгоднее, чем в Польше, Китае и т.д.
Тогда с этими инвесторами стратегически будет выгодно державе, населению
Зараз вже ніхто не створює СП, а просто наймають українських робітників, у себе в країні, чи онлайн.
Наші підприємства теж, все більше, експортують в ЄС.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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