19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20). Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).
19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20). Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).
По-перше 40 коп. - це вже після 81 року. А до 78 року бензин коштував 10 коп./літр. І по-друге - це роздрібні ціни для населення. Для "заводів" ціни були значно нижчі, я думаю.
Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.
Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.
Так я про це і писав - все трималось на дешевій нафті і газі, як зараз в РБ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.