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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:39

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов

Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.

Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20).
Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:08

Волгарь
Ціни на ГСМ https://burckina-new.livejournal.com/1504813.html
Доля машинобудування, в Україні, не меньше, ніж у сусідів, а в експорті, за межі СНД, навіть більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:12

  Волгарь написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов

Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.

Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20).
Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).

По-перше 40 коп. - це вже після 81 року. А до 78 року бензин коштував 10 коп./літр.
І по-друге - це роздрібні ціни для населення. Для "заводів" ціни були значно нижчі, я думаю.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:26

  lapay написав:Волгарь
-ойЦіни на ГСМ https://burckina-new.livejournal.com/1504813.html
Доля машинобудування, в Україні, не меньше, ніж у сусідів, а в експорті, за межі СНД, навіть більше.

Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:38

  Волгарь написав:
  lapay написав:Волгарь
-ойЦіни на ГСМ https://burckina-new.livejournal.com/1504813.html
Доля машинобудування, в Україні, не меньше, ніж у сусідів, а в експорті, за межі СНД, навіть більше.

Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.

Так я про це і писав - все трималось на дешевій нафті і газі, як зараз в РБ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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  #<1 ... 109110111112
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