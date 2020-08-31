19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20). Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).
19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов
Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.
Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20). Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).
По-перше 40 коп. - це вже після 81 року. А до 78 року бензин коштував 10 коп./літр. І по-друге - це роздрібні ціни для населення. Для "заводів" ціни були значно нижчі, я думаю.
Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.
Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.
Так я про це і писав - все трималось на дешевій нафті і газі, як зараз в РБ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:Дело не в этом, а в том, что для СП нужно предложить более выгодные условия. Выгоднее, чем в Польше, Китае и т.д. Тогда с этими инвесторами стратегически будет выгодно державе, населению
Зараз вже ніхто не створює СП, а просто наймають українських робітників, у себе в країні, чи онлайн. Наші підприємства теж, все більше, експортують в ЄС.
Так о том и речь, что наймають у себе вместо тут (хоть в какой форме, но тут).
Все бiльше)) Взлетела .. на 0,2%. Але низенько-низенько.
Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.
Так я про це і писав - все трималось на дешевій нафті і газі, як зараз в РБ.
Фермеры в ЕС тримаються на дотациях банки и пр. в Штатах на деньгах ФРС. И т.д.
Когда дело затрагивает важные для государства элементы, то поддержка - это естественно.
detroytred написав:Фермеры в ЕС тримаються на дотациях банки и пр. в Штатах на деньгах ФРС. И т.д.
Когда дело затрагивает важные для государства элементы, то поддержка - это естественно.
І чого ви тоді дивуєтесь тому,що інша держава(ерефія) перестала підтримувати підприємства в Україні? Друге питання ерефія довго підтримувала підприємства Білорусі .. і що? остання так і не дотягнулась до рівня Прибалтики ,яку ерефія не підтримувала.а гнобила...
От і виходить Перше - добре що віддаляємось від ерефії ( велика шафа при падінні-може прибити навколишніх тим сильніше-чим ближче останні будуть коло неї) Друге - погано що віддалятись почали активно після 2008... а не після 1991
detroytred написав:Дело не в этом, а в том, что для СП нужно предложить более выгодные условия. Выгоднее, чем в Польше, Китае и т.д. Тогда с этими инвесторами стратегически будет выгодно державе, населению
Зараз вже ніхто не створює СП, а просто наймають українських робітників, у себе в країні, чи онлайн. Наші підприємства теж, все більше, експортують в ЄС.
Так о том и речь, что наймають у себе вместо тут (хоть в какой форме, но тут).
Все бiльше)) Взлетела .. на 0,2%. Але низенько-низенько.
Так торговля с ЕС домайданного уровня до сих пор не достигнута
Lion+ Картинка гарна Тільки відніміть від результатів 2012-2013 те що створювалось в ОРДЛО і Криму...і буде вам щастя. А після того як зловите нірвану - порівняйте зовнішньоєкономічну діяльність кримських і ордловських підприємств в 2012-2013 з 2014-2020..і взагалі потрапите в нірвану кримчани з ордловцями самі себе відшмагали.... правда при активній допомозі ерефівців....