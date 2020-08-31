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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 110111112113>
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 13:39

  lapay написав:
  19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов

Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.

Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20).
Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:08

Волгарь
Ціни на ГСМ https://burckina-new.livejournal.com/1504813.html
Доля машинобудування, в Україні, не меньше, ніж у сусідів, а в експорті, за межі СНД, навіть більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:12

  Волгарь написав:
  lapay написав:
  19yuriy91 написав:друга Хранція" щас, благодаря мудрому руководству, стала аграрной супердержавой и постачальником трудовых ресурсов

Вона була другою Францією так само, як Китай був металургійним лідером, під час великого стрибка. Випускали різну хрінь, і раділи, що паливо коштує копійки, і його можна зливати по ярах. А коли прийшов ринок, в дев'яностих, так все машинобудування обіс..алось від страху.

Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20).
Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).

По-перше 40 коп. - це вже після 81 року. А до 78 року бензин коштував 10 коп./літр.
І по-друге - це роздрібні ціни для населення. Для "заводів" ціни були значно нижчі, я думаю.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:26

  lapay написав:Волгарь
-ойЦіни на ГСМ https://burckina-new.livejournal.com/1504813.html
Доля машинобудування, в Україні, не меньше, ніж у сусідів, а в експорті, за межі СНД, навіть більше.

Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 14:38

  Волгарь написав:
  lapay написав:Волгарь
-ойЦіни на ГСМ https://burckina-new.livejournal.com/1504813.html
Доля машинобудування, в Україні, не меньше, ніж у сусідів, а в експорті, за межі СНД, навіть більше.

Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.

Так я про це і писав - все трималось на дешевій нафті і газі, як зараз в РБ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:44

  lapay написав:
  detroytred написав:Дело не в этом, а в том, что для СП нужно предложить более выгодные условия. Выгоднее, чем в Польше, Китае и т.д.
Тогда с этими инвесторами стратегически будет выгодно державе, населению

Зараз вже ніхто не створює СП, а просто наймають українських робітників, у себе в країні, чи онлайн.
Наші підприємства теж, все більше, експортують в ЄС.

Так о том и речь, что наймають у себе вместо тут (хоть в какой форме, но тут).

Все бiльше))
Взлетела .. на 0,2%.
Але низенько-низенько.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:49

  lapay написав:
  Волгарь написав:
  lapay написав:Волгарь
-ойЦіни на ГСМ https://burckina-new.livejournal.com/1504813.html
Доля машинобудування, в Україні, не меньше, ніж у сусідів, а в експорті, за межі СНД, навіть більше.

Угу, только это цены 60-х годов. А в 90-х 76-ой бензин стоил 30 коп/литр, 92-ой - 40. При том что нефть стоила 60 руб/тонна - 5 кг-ых палок копченой колбасы в коопторге. За счет этого и поддерживался внеэквиалентный межреспубликанский обмен товарами - продукты и промтовары стоили дорого, а сырье дешево.

Так я про це і писав - все трималось на дешевій нафті і газі, як зараз в РБ.

Фермеры в ЕС тримаються на дотациях
банки и пр. в Штатах на деньгах ФРС.
И т.д.

Когда дело затрагивает важные для государства элементы, то поддержка - это естественно.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:53

Re: Політична ситуація в Білорусі

  detroytred написав:Фермеры в ЕС тримаються на дотациях
банки и пр. в Штатах на деньгах ФРС.
И т.д.

Когда дело затрагивает важные для государства элементы, то поддержка - это естественно.
І чого ви тоді дивуєтесь тому,що інша держава(ерефія) перестала підтримувати підприємства в Україні?
Друге питання
ерефія довго підтримувала підприємства Білорусі .. і що? остання так і не дотягнулась до рівня Прибалтики ,яку ерефія не підтримувала.а гнобила...

От і виходить
Перше - добре що віддаляємось від ерефії ( велика шафа при падінні-може прибити навколишніх тим сильніше-чим ближче останні будуть коло неї)
Друге - погано що віддалятись почали активно після 2008... а не після 1991
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:54

  detroytred написав:
  lapay написав:
  detroytred написав:Дело не в этом, а в том, что для СП нужно предложить более выгодные условия. Выгоднее, чем в Польше, Китае и т.д.
Тогда с этими инвесторами стратегически будет выгодно державе, населению

Зараз вже ніхто не створює СП, а просто наймають українських робітників, у себе в країні, чи онлайн.
Наші підприємства теж, все більше, експортують в ЄС.

Так о том и речь, что наймають у себе вместо тут (хоть в какой форме, но тут).

Все бiльше))
Взлетела .. на 0,2%.
Але низенько-низенько.


Так торговля с ЕС домайданного уровня до сих пор не достигнута :idea:
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 15:59

Lion+
Картинка гарна
Тільки відніміть від результатів 2012-2013 те що створювалось в ОРДЛО і Криму...і буде вам щастя.
А після того як зловите нірвану - порівняйте зовнішньоєкономічну діяльність кримських і ордловських підприємств в 2012-2013 з 2014-2020..і взагалі потрапите в нірвану
кримчани з ордловцями самі себе відшмагали.... правда при активній допомозі ерефівців....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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