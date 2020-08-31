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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:11

Lion+
Яке відношення імпорт з ЄС має до нашого експорту в ЄС, який, за цей час, зріс в півтора рази?
Імпорт лише ілюструє, що курс 8 довго не міг протриматися.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:18

  Волгарь написав:Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20).
Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).


а не силами ваших же бізнесюків, не факт шо не натасканих на це кремлем, було похоронено в т.ч. українське машиноюудування? які викупляли українські заводи і хєрили їх, переносячи замовлення/виробництво на росію, а заводи на метал? прикладів такої "братської" співпраці є вагон і маленька тєлєжка.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29

budivelnik
Стратегічно для України -краще,щоб в Білорусі не було Диктаторів...

Детский сад.
Свержение одного диктатора, приводит к появлению другого.
Если свергнуть Лукашенко, его место займёт Диктат Транснациональных Корпораций.
На примере Украины.
Сколько процентов украинцев было за принятие "Закона о Земле"?
Значительно менее 50%!
И кто спрашивал у народа?
Да никто!
"Диктатор" решил, надо продавать землю, позвонил Зеленскому и просто поставил перед фак-том!
Или вот коммуналка, цены на энергоносители и пр.
"Диктор" устанавливает цены, без какого либо экономического обоснования!

Притом, "пересiчний" не видит Лицо этого "Диктатора" и не может его персонифицировать, как в Беларуси - все негаразды персонифицируют с Лукашенко. :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:33

  budivelnik написав:Lion+
Картинка гарна
Тільки відніміть від результатів 2012-2013 те що створювалось в ОРДЛО і Криму...і буде вам щастя.
А після того як зловите нірвану - порівняйте зовнішньоєкономічну діяльність кримських і ордловських підприємств в 2012-2013 з 2014-2020..і взагалі потрапите в нірвану
кримчани з ордловцями самі себе відшмагали.... правда при активній допомозі ерефівців....


То есть если прибавить их показатели, то будет больше чем до 2014 года?
Lion+
 
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  #<1 ... 110111112113
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