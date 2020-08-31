Lion+
Яке відношення імпорт з ЄС має до нашого експорту в ЄС, який, за цей час, зріс в півтора рази?
Імпорт лише ілюструє, що курс 8 довго не міг протриматися.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 16:11
Lion+
Яке відношення імпорт з ЄС має до нашого експорту в ЄС, який, за цей час, зріс в півтора рази?
Імпорт лише ілюструє, що курс 8 довго не міг протриматися.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:18
а не силами ваших же бізнесюків, не факт шо не натасканих на це кремлем, було похоронено в т.ч. українське машиноюудування? які викупляли українські заводи і хєрили їх, переносячи замовлення/виробництво на росію, а заводи на метал? прикладів такої "братської" співпраці є вагон і маленька тєлєжка.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29
budivelnik
Детский сад.
Свержение одного диктатора, приводит к появлению другого.
Если свергнуть Лукашенко, его место займёт Диктат Транснациональных Корпораций.
На примере Украины.
Сколько процентов украинцев было за принятие "Закона о Земле"?
Значительно менее 50%!
И кто спрашивал у народа?
Да никто!
"Диктатор" решил, надо продавать землю, позвонил Зеленскому и просто поставил перед фак-том!
Или вот коммуналка, цены на энергоносители и пр.
"Диктор" устанавливает цены, без какого либо экономического обоснования!
Притом, "пересiчний" не видит Лицо этого "Диктатора" и не может его персонифицировать, как в Беларуси - все негаразды персонифицируют с Лукашенко.
Додано: Вів 01 вер, 2020 16:33
То есть если прибавить их показатели, то будет больше чем до 2014 года?
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