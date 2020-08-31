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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:11

Lion+
Яке відношення імпорт з ЄС має до нашого експорту в ЄС, який, за цей час, зріс в півтора рази?
Імпорт лише ілюструє, що курс 8 довго не міг протриматися.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:18

  Волгарь написав:Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20).
Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).


а не силами ваших же бізнесюків, не факт шо не натасканих на це кремлем, було похоронено в т.ч. українське машиноюудування? які викупляли українські заводи і хєрили їх, переносячи замовлення/виробництво на росію, а заводи на метал? прикладів такої "братської" співпраці є вагон і маленька тєлєжка.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:29

budivelnik
Стратегічно для України -краще,щоб в Білорусі не було Диктаторів...

Детский сад.
Свержение одного диктатора, приводит к появлению другого.
Если свергнуть Лукашенко, его место займёт Диктат Транснациональных Корпораций.
На примере Украины.
Сколько процентов украинцев было за принятие "Закона о Земле"?
Значительно менее 50%!
И кто спрашивал у народа?
Да никто!
"Диктатор" решил, надо продавать землю, позвонил Зеленскому и просто поставил перед фак-том!
Или вот коммуналка, цены на энергоносители и пр.
"Диктор" устанавливает цены, без какого либо экономического обоснования!

Притом, "пересiчний" не видит Лицо этого "Диктатора" и не может его персонифицировать, как в Беларуси - все негаразды персонифицируют с Лукашенко. :D
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:33

  budivelnik написав:Lion+
Картинка гарна
Тільки відніміть від результатів 2012-2013 те що створювалось в ОРДЛО і Криму...і буде вам щастя.
А після того як зловите нірвану - порівняйте зовнішньоєкономічну діяльність кримських і ордловських підприємств в 2012-2013 з 2014-2020..і взагалі потрапите в нірвану
кримчани з ордловцями самі себе відшмагали.... правда при активній допомозі ерефівців....


То есть если прибавить их показатели, то будет больше чем до 2014 года?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:39

  Lion+ написав:
  budivelnik написав:Lion+
Картинка гарна
Тільки відніміть від результатів 2012-2013 те що створювалось в ОРДЛО і Криму...і буде вам щастя.
А після того як зловите нірвану - порівняйте зовнішньоєкономічну діяльність кримських і ордловських підприємств в 2012-2013 з 2014-2020..і взагалі потрапите в нірвану
кримчани з ордловцями самі себе відшмагали.... правда при активній допомозі ерефівців....
То есть если прибавить их показатели, то будет больше чем до 2014 года?
1 Я вважаю показником стабільності експорт а не імпорт ,тому недодивився і подумав що ви привели данні по експорту
2 Табличку по експорту/імпорту товарів/послуг з розбивкою СНД і інші за 2000-2019 - викладу трошки пізніше
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 16:50

  budivelnik написав:
  Lion+ написав:
  budivelnik написав:Lion+
Картинка гарна
Тільки відніміть від результатів 2012-2013 те що створювалось в ОРДЛО і Криму...і буде вам щастя.
А після того як зловите нірвану - порівняйте зовнішньоєкономічну діяльність кримських і ордловських підприємств в 2012-2013 з 2014-2020..і взагалі потрапите в нірвану
кримчани з ордловцями самі себе відшмагали.... правда при активній допомозі ерефівців....
То есть если прибавить их показатели, то будет больше чем до 2014 года?
1 Я вважаю показником стабільності експорт а не імпорт ,тому недодивився і подумав що ви привели данні по експорту
2 Табличку по експорту/імпорту товарів/послуг з розбивкою СНД і інші за 2000-2019 - викладу трошки пізніше


Можно и с 2013 -2020
Если б была разбивка СНГ, Ес и другие было б прекрасно
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:12

  wild.tomcat написав:
  Волгарь написав:Ой ли, насчет копеечные цен на энергоресурсы в СССР. для сравнения, 92-ой бензин стоил 40 копеек/литр - 72 рубля в нынешнем масштабе российских цен (при нынешней цене в 43 рубля). А эл. энергия 4 коп - 7-20 в нынешних ценах (первые 85 квт-ч в месяц для домохозяйства стоят 3-85, следующие 6-20).
Да и машиностроение погибло только на Украине - в Белоруссии оно сохранилось, в РФ объемы против времен РСФСР, конечно, снизились, но общий объем машиностроительной продукции превышает 100 млрд. долларов в эквиваленте, превосходя сопоставимый украинский почти в 20 раз (а 30 лет назад было всего втрое).


а не силами ваших же бізнесюків, не факт шо не натасканих на це кремлем, було похоронено в т.ч. українське машиноюудування? які викупляли українські заводи і хєрили їх, переносячи замовлення/виробництво на росію, а заводи на метал? прикладів такої "братської" співпраці є вагон і маленька тєлєжка.

Ни, тут вы все сделали сами - ПОХОРОНИЛИ И ЗАКОПАЛИ СОБСТВЕННУЮ ОТЛИЧНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, Простой пример - еще в 2007-ом Украина выпускала 400+ тыс. новых автомобилей в год. И ГДЕ ОНИ?
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:15

Волгарь где где.
Можно слово в рифму написать.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:23

  Lion+ написав:Волгарь где где.
Можно слово в рифму написать.

Там, де і АЗЛК. Туди і ВАЗ з МАЗом поспішають. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:51

  wild.tomcat написав:а не силами ваших же бізнесюків, не факт шо не натасканих на це кремлем, було похоронено в т.ч. українське машиноюудування? які викупляли українські заводи і хєрили їх, переносячи замовлення/виробництво на росію, а заводи на метал? прикладів такої "братської" співпраці є вагон і маленька тєлєжка.

"Тележка прикладів" может возникнуть в голове пересичного только если смотреть каналы "гибридной правды". По факту сохранили бы экономические отношения с Россией - была бы промышленность, наука, достойная жизнь и оправданная гордость за свою страну. Но украинцы под ударами пропаганды дважды выбрали будущее нищей сырьевой колонии. Не факт, что все выбрали - но в условиях "силовой демократии" мнение "ватных" граждан не учитывается. Не хочется такого же будущего для белорусов.
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