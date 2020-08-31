Додано: Вів 01 вер, 2020 16:11

Lion+

Яке відношення імпорт з ЄС має до нашого експорту в ЄС, який, за цей час, зріс в півтора рази?

Імпорт лише ілюструє, що курс 8 довго не міг протриматися.

Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.