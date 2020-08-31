Додано: Вів 01 вер, 2020 18:57

lapay

Да, эти процессы очень похожи. С точки зрения истории мы сейчас наблюдаем один процесс - падения Российской империи, и деградация Грузии, Украины, Беларуси, а в будущем вероятно и России - его части.

В 2003 я с семьей уехал из уже обнищавшей постреволюционной Грузии в еще зажиточную и перспективную Украину (этот переезд был очень дорог - тогда жилье в Киеве стоило в разы дороже, чем в Тбилиси - поскольку уровень жизни различался в 4,5 раза), и через полгода как дежавю увидел тот же Сценарий, который ранее перевернул мою южную родину. Тогда я мог как Оракул достаточно точно предсказывать революционерам их будущее - но быстро превращался во врага в их глазах (термин "ватник" всякие "Лапаи" придумали позже).

Сегодня мы еще раз видим цветной Сценарий - теперь в Беларуси. Мы не можем влиять на ситуацию, но предупредить белорусов - необходимо.