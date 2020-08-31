Першими прибалти вибрали, потім грузини, за нами білоруси, дійде черга і до сибіряків. А все тому, що мало ватної пропаганди, мало, як було мало і совкової пропаганди.
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Додано: Вів 01 вер, 2020 18:08
Re: Політична ситуація в Білорусі
Першими прибалти вибрали, потім грузини, за нами білоруси, дійде черга і до сибіряків. А все тому, що мало ватної пропаганди, мало, як було мало і совкової пропаганди.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:10
Сами ? Как пример
Так что, не гунди
Да как-то надоели Ланосы. К тому же, бОльшая часть этих авто - это прикручивание колёс, а не полноценное производство
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:11
Волгарь
Там "Крупноузловая сборка" имела место быть.
Что касается выпуска своих авто, можно было бы всё сделать, не хуже иностранных.
Не шучу, специалистов на начало 21-го века, было предостаточно.
Вопрос не в создании и даже не в производстве а в РЫНКЕ СБЫТА, ну и сервисном обсдуживании и пр.
Предположим, если создавать свой авто, по параметрам на уровне иностранного аналога, себестоимость не получим меньше иностранного!
При этом, рынок сбыта - был ограничен СНГ!
Проблемы с логистикой, сервисным обслуживанием и пр., вот и выходим на то, что проще завозить иномарки или же производить крупноузловую сборку Шкод, чем создавать свой авто!
Рынки СБЫТА!
Вот основоопределяющие факторы в 21-м веке, когда производство максимально роботизировано!
Да, на Западные рынки - вас никто не пустит, только сырье!
ЛОХ - это судьба!
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:18
pesikot
Помню, как только первые пошли, сел... проехал, попробовал управлемость, двигатель 1.5, вообще не "кртится", "такэ шось", ВАЗ-дестяка модернизированная.
На кой Опель 1980-х годов, запускать в производство - непонятно.
При этом, цены отнюдь не дешевые.
Говорю же, можно было создать свою платформу, свой авто, но там цена только за разработку встала бы в несколько лямов! А сбыта - нет!
Забудьте за отечественный автопром!
Забудьте за ТНП, за космос и пр., если нет РЫНКА сбыта.
Поляки, турки, в 90-х поднимались на экспорте в Украину и Россию!
Наше призвание - пахать на полях, курей в Польше выращивать, попки мыть в Италии и ещё, воевать с Россией.
И это, наш выбор, если что!
Сейчас, вот, Беларусь должна пополнить ряды "мирового пролетариата"!
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:20
2020-09-01
2020-09-01
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"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 01 вер, 2020 18:57
lapay
Да, эти процессы очень похожи. С точки зрения истории мы сейчас наблюдаем один процесс - падения Российской империи, и деградация Грузии, Украины, Беларуси, а в будущем вероятно и России - его части.
В 2003 я с семьей уехал из уже обнищавшей постреволюционной Грузии в еще зажиточную и перспективную Украину (этот переезд был очень дорог - тогда жилье в Киеве стоило в разы дороже, чем в Тбилиси - поскольку уровень жизни различался в 4,5 раза), и через полгода как дежавю увидел тот же Сценарий, который ранее перевернул мою южную родину. Тогда я мог как Оракул достаточно точно предсказывать революционерам их будущее - но быстро превращался во врага в их глазах (термин "ватник" всякие "Лапаи" придумали позже).
Сегодня мы еще раз видим цветной Сценарий - теперь в Беларуси. Мы не можем влиять на ситуацию, но предупредить белорусов - необходимо.
Востаннє редагувалось di2gard в Вів 01 вер, 2020 19:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:01
То есть Грузия при Саакашвили обнищала?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:04
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:11
Это до какого старого уровня ?
Когда на мандаринах купить Волгу ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 01 вер, 2020 19:15
Re: Політична ситуація в Білорусі
Ну от, розуміння історичного процесу вже є, залишилось дорости до розуміння, що вставляти палиці, в колесо історії, не має сенсу і шкідливо для здоров'я.
"Перед тим, як об'єднатись, треба добряче роз'єднатись", як казав вождь Всесвітнього Ватанизму. Правда, він мав на увазі не об'єднання в ЄС, але то вже дрібниці.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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