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Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

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на тему #<1 ... 112113114115 Додано: Вів 01 вер, 2020 19:52 lapay написав: di2gard написав: Да, эти процессы очень похожи. С точки зрения истории мы сейчас наблюдаем один процесс - падения Российской империи, и деградация Грузии, Украины, Беларуси, а в будущем вероятно и России - его части Да, эти процессы очень похожи. С точки зрения истории мы сейчас наблюдаем один процесс - падения Российской империи, и деградация Грузии, Украины, Беларуси, а в будущем вероятно и России - его части

Ну от, розуміння історичного процесу вже є, залишилось дорости до розуміння, що вставляти палиці, в колесо історії, не має сенсу і шкідливо для здоров'я.

"Перед тим, як об'єднатись, треба добряче роз'єднатись", як казав вождь Всесвітнього Ватанизму. Правда, він мав на увазі не об'єднання в ЄС, але то вже дрібниці. Ну от, розуміння історичного процесу вже є, залишилось дорости до розуміння, що вставляти палиці, в колесо історії, не має сенсу і шкідливо для здоров'я."Перед тим, як об'єднатись, треба добряче роз'єднатись", як казав вождь Всесвітнього Ватанизму. Правда, він мав на увазі не об'єднання в ЄС, але то вже дрібниці.

До об'єднання і йде. Є приклади, коли Україна жила краще без Росії? Франка в школі читали? До об'єднання і йде. Є приклади, коли Україна жила краще без Росії? Франка в школі читали? фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах. Guineapig

Повідомлень: 918 З нами з: 02.06.14 Подякував: 76 раз. Подякували: 73 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 20:05 Guineapig написав: До об'єднання і йде. Є приклади, коли Україна жила краще без Росії? Франка в школі читали? До об'єднання і йде. Є приклади, коли Україна жила краще без Росії? Франка в школі читали?

Є, 2005-2010, 2014-2019

Про 10-12 века я вообще молчу Є, 2005-2010, 2014-2019Про 10-12 века я вообще молчу "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5162 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 20:10 Lion+ написав: budivelnik написав: 1 Я вважаю показником стабільності експорт а не імпорт ,тому недодивився і подумав що ви привели данні по експорту

2 Табличку по експорту/імпорту товарів/послуг з розбивкою СНД і інші за 2000-2019 - викладу трошки пізніше 1 Я вважаю показником стабільності експорт а не імпорт ,тому недодивився і подумав що ви привели данні по експорту2 Табличку по експорту/імпорту товарів/послуг з розбивкою СНД і інші за 2000-2019 - викладу трошки пізніше Можно и с 2013 -2020

Если б была разбивка СНГ, Ес и другие было б прекрасно Можно и с 2013 -2020Если б была разбивка СНГ, Ес и другие было б прекрасно Поки що тримайте імпорт/експорт товарами , послуги додам пізніше

млн доларів

рік Експорт СНД ЄС Інші

1996 14401 7222 3321 7179

1997 14232 5536 3491 8696

1998 12637 4171 3873 8439

1999 11582 3210 3664 8372

2000 14573 4460 4576 10113

2001 16265 4639 5536 11626

2002 17957 4320 6384 13637

2003 23067 5942 8706 17125

2004 32666 8409 11062 24257

2005 34228 10531 10293 23697

2006 38368 12351 12166 26017

2007 49296 18087 14021 31209

2008 66967 23166 18266 43801

2009 39696 13473 9514 26223

2010 51405 18741 13085 32665

2011 68394 26177 18022 42217

2012 68830 25319 17124 43512

2013 63321 22077 16759 41243

2014 53902 14882 17003 39019

2015 38127 7806 13015 30321

2016 36362 6032 13496 30330

2017 43265 6916 17533 36348

2018 47335 7025 20157 40310



рік Імпорт СНД ЄС Інші

1996 17603 11172 4501 6431

1997 17128 9872 5262 7256

1998 14676 7889 4843 6786

1999 11846 6737 3461 5109

2000 13956 8030 4048 5926

2001 15775 8821 4755 6954

2002 16977 8952 5517 8024

2003 23020 11468 7883 11552

2004 28997 15189 9565 13808

2005 36136 16988 12211 19148

2006 45039 20112 16232 24926

2007 60618 25469 22275 35149

2008 85535 33378 28929 52158

2009 45433 19693 15439 25741

2010 60742 26697 19151 34045

2011 82608 37212 25806 45396

2012 84718 34497 26237 50220

2013 76987 27942 27047 49045

2014 54429 17277 21069 37152

2015 37516 10486 15330 27031

2016 39250 8565 17141 30684

2017 49607 11478 20799 38129

2018 57188 13209 23217 43979



рік Баланс СНД ЄС Інші

1996 -3203 -3950 -1180 748

1997 -2896 -4335 -1771 1439

1998 -2038 -3718 -970 1652

1999 -265 -3527 203 3263

2000 617 -3570 529 4186

2001 490 -4182 781 4672

2002 980 -4632 867 5613

2003 47 -5526 823 5573

2004 3669 -6780 1497 10449

2005 -1908 -6457 -1918 4549

2006 -6671 -7761 -4066 1091

2007 -11322 -7382 -8253 -3940

2008 -18568 -10212 -10663 -8357

2009 -5737 -6220 -5924 482

2010 -9337 -7957 -6066 -1380

2011 -14214 -11035 -7784 -3179

2012 -15887 -9179 -9114 -6709

2013 -13666 -5864 -10288 -7802

2014 -527 -2395 -4066 1868

2015 611 -2679 -2315 3290

2016 -2888 -2534 -3645 -354

2017 -6343 -4562 -3266 -1781

2018 -9853 -6184 -3060 -3669



Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013 Поки що тримайте імпорт/експорт товарами , послуги додам пізнішемлн доларів1996 14401 7222 3321 71791997 14232 5536 3491 86961998 12637 4171 3873 84391999 11582 3210 3664 83722000 14573 4460 4576 101132001 16265 4639 5536 116262002 17957 4320 6384 136372003 23067 5942 8706 171252004 32666 8409 11062 242572005 34228 10531 10293 236972006 38368 12351 12166 260172007 49296 18087 14021 312092008 66967 23166 18266 438012009 39696 13473 9514 262232010 51405 18741 13085 326652011 68394 26177 18022 422172012 68830 25319 17124 435122013 63321 22077 16759 412432014 53902 14882 17003 390192015 38127 7806 13015 303212016 36362 6032 13496 303302017 43265 6916 17533 363482018 47335 7025 20157 403101996 17603 11172 4501 64311997 17128 9872 5262 72561998 14676 7889 4843 67861999 11846 6737 3461 51092000 13956 8030 4048 59262001 15775 8821 4755 69542002 16977 8952 5517 80242003 23020 11468 7883 115522004 28997 15189 9565 138082005 36136 16988 12211 191482006 45039 20112 16232 249262007 60618 25469 22275 351492008 85535 33378 28929 521582009 45433 19693 15439 257412010 60742 26697 19151 340452011 82608 37212 25806 453962012 84718 34497 26237 502202013 76987 27942 27047 490452014 54429 17277 21069 371522015 37516 10486 15330 270312016 39250 8565 17141 306842017 49607 11478 20799 381292018 57188 13209 23217 439791996 -3203 -3950 -1180 7481997 -2896 -4335 -1771 14391998 -2038 -3718 -970 16521999 -265 -3527 203 32632000 617 -3570 529 41862001 490 -4182 781 46722002 980 -4632 867 56132003 47 -5526 823 55732004 3669 -6780 1497 104492005 -1908 -6457 -1918 45492006 -6671 -7761 -4066 10912007 -11322 -7382 -8253 -39402008 -18568 -10212 -10663 -83572009 -5737 -6220 -5924 4822010 -9337 -7957 -6066 -13802011 -14214 -11035 -7784 -31792012 -15887 -9179 -9114 -67092013 -13666 -5864 -10288 -78022014 -527 -2395 -4066 18682015 611 -2679 -2315 32902016 -2888 -2534 -3645 -3542017 -6343 -4562 -3266 -17812018 -9853 -6184 -3060 -3669Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23360 З нами з: 15.01.09 Подякував: 186 раз. Подякували: 2392 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 20:20 budivelnik написав: Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013 Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013

Да зачем им какие-то цифры, аналитика.

Для них, главное - вера и убеждения, и трындёж Да зачем им какие-то цифры, аналитика.Для них, главное - вера и убеждения, и трындёж "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5162 З нами з: 31.08.09 Подякував: 337 раз. Подякували: 1048 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 20:55 pesikot Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013

Да зачем им какие-то цифры, аналитика.

Внешний долг сможете озвучить?

Приватизированные предприятия?



Вот шурин, взял был кредит под залог дома, жил одно время - очень неплохо!

Потом, потерял работу и не смог погашать кредит.

Снйчас, живёт со своей мамой! Тоже вариант, в принципе!



И кого только на Фин.форумах нет?

Плиточники, каменьшики, сантехники, менялы базарные... "гончаруки" вообщем!

Мнения "свои имеют". Внешний долг сможете озвучить?Приватизированные предприятия?Вот шурин, взял был кредит под залог дома, жил одно время - очень неплохо!Потом, потерял работу и не смог погашать кредит.Снйчас, живёт со своей мамой! Тоже вариант, в принципе!И кого только на Фин.форумах нет?Плиточники, каменьшики, сантехники, менялы базарные... "гончаруки" вообщем!Мнения "свои имеют". Replay

Повідомлень: 2131 З нами з: 20.06.08 Подякував: 130 раз. Подякували: 504 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 21:06 Replay написав: pesikot Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013

Да зачем им какие-то цифры, аналитика. Внешний долг сможете озвучить?

Внешний долг сможете озвучить? Вас в гуглі заблокували?

В чому проблема по озвучуванні Зовнішнього боргу?

дата____________млн доларів___зміна____%

на 31.12.2006 54 512,0

на 31.12.2007 79 955,0 25443.0 46.7%

на 31.12.2008 101 659,0 21704.0 27.1%

на 31.12.2009 103 396,0 1737.0 1.7%

на 31.12.2010 117 343,0 13947.0 13.5%

на 31.12.2011 126 236,0 8893.0 7.6%

на 31.12.2012 135 065,0 8829.0 7.0%

на 31.12.2013 142 079,0 7014.0 5.2%

на 31.12.2014 126 308,0 -15771.0-11.1%

на 31.12.2015 118 729,0 -7579.0 -6.0%

на 31.12.2016 113 518,0 -5211.0 -4.4%

на 31.12.2017 116 578,0 3060.0 2.7%

на 31.12.2018 114 710,0 -1868.0 -1.6%

на 31.12.2019 121 739,0 7029.0 6.1%

на 31.03.2020 120 334,0

Як бачите

З грудня 2013 по грудень 2018 борг впав на 142,079млрд-114,710млрд=27,37 млрд доларів

З грудня 2018 по березень 2020 зріс на 120,334-114,71=5,6 млрд доларів...



Тобто

працювали в 2018-220 гірше ,тому й почали набирати боргів...

Що хочете

Нові лиця.поки вони навчаться-ви з голоду помрете очікуючи..

Шансів у вас два

Перший - почати дбати за себе самостійно

Другий(гірший від першого ,але кращий від існуючого)-проголосувати за ЄС ,при них і борги падали і зарплати росли.... Вас в гуглі заблокували?В чому проблема по озвучуванні Зовнішнього боргу?дата____________млн доларів___зміна____%на 31.12.2006 54 512,0на 31.12.2007 79 955,0 25443.0 46.7%на 31.12.2008 101 659,0 21704.0 27.1%на 31.12.2009 103 396,0 1737.0 1.7%на 31.12.2010 117 343,0 13947.0 13.5%на 31.12.2011 126 236,0 8893.0 7.6%на 31.12.2012 135 065,0 8829.0 7.0%на 31.12.2013 142 079,0 7014.0 5.2%на 31.12.2014 126 308,0 -15771.0-11.1%на 31.12.2015 118 729,0 -7579.0 -6.0%на 31.12.2016 113 518,0 -5211.0 -4.4%на 31.12.2017 116 578,0 3060.0 2.7%на 31.12.2018 114 710,0 -1868.0 -1.6%на 31.12.2019 121 739,0 7029.0 6.1%на 31.03.2020 120 334,0Як бачитеЗ грудня 2013 по грудень 2018 борг впав на 142,079млрд-114,710млрд=27,37 млрд доларівЗ грудня 2018 по березень 2020 зріс на 120,334-114,71=5,6 млрд доларів...Тобтопрацювали в 2018-220 гірше ,тому й почали набирати боргів...Що хочетеНові лиця.поки вони навчаться-ви з голоду помрете очікуючи..Шансів у вас дваПерший - почати дбати за себе самостійноДругий(гірший від першого ,але кращий від існуючого)-проголосувати за ЄС ,при них і борги падали і зарплати росли.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

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