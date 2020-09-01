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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 113114115116>
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:52

  lapay написав:
  di2gard написав:Да, эти процессы очень похожи. С точки зрения истории мы сейчас наблюдаем один процесс - падения Российской империи, и деградация Грузии, Украины, Беларуси, а в будущем вероятно и России - его части

Ну от, розуміння історичного процесу вже є, залишилось дорости до розуміння, що вставляти палиці, в колесо історії, не має сенсу і шкідливо для здоров'я.
"Перед тим, як об'єднатись, треба добряче роз'єднатись", як казав вождь Всесвітнього Ватанизму. Правда, він мав на увазі не об'єднання в ЄС, але то вже дрібниці.:)

До об'єднання і йде. Є приклади, коли Україна жила краще без Росії? Франка в школі читали?
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:05

  Guineapig написав:До об'єднання і йде. Є приклади, коли Україна жила краще без Росії? Франка в школі читали?

Є, 2005-2010, 2014-2019
Про 10-12 века я вообще молчу :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:10

  Lion+ написав:
  budivelnik написав:1 Я вважаю показником стабільності експорт а не імпорт ,тому недодивився і подумав що ви привели данні по експорту
2 Табличку по експорту/імпорту товарів/послуг з розбивкою СНД і інші за 2000-2019 - викладу трошки пізніше
Можно и с 2013 -2020
Если б была разбивка СНГ, Ес и другие было б прекрасно
Поки що тримайте імпорт/експорт товарами , послуги додам пізніше
млн доларів
рік Експорт СНД ЄС Інші
1996 14401 7222 3321 7179
1997 14232 5536 3491 8696
1998 12637 4171 3873 8439
1999 11582 3210 3664 8372
2000 14573 4460 4576 10113
2001 16265 4639 5536 11626
2002 17957 4320 6384 13637
2003 23067 5942 8706 17125
2004 32666 8409 11062 24257
2005 34228 10531 10293 23697
2006 38368 12351 12166 26017
2007 49296 18087 14021 31209
2008 66967 23166 18266 43801
2009 39696 13473 9514 26223
2010 51405 18741 13085 32665
2011 68394 26177 18022 42217
2012 68830 25319 17124 43512
2013 63321 22077 16759 41243
2014 53902 14882 17003 39019
2015 38127 7806 13015 30321
2016 36362 6032 13496 30330
2017 43265 6916 17533 36348
2018 47335 7025 20157 40310

рік Імпорт СНД ЄС Інші
1996 17603 11172 4501 6431
1997 17128 9872 5262 7256
1998 14676 7889 4843 6786
1999 11846 6737 3461 5109
2000 13956 8030 4048 5926
2001 15775 8821 4755 6954
2002 16977 8952 5517 8024
2003 23020 11468 7883 11552
2004 28997 15189 9565 13808
2005 36136 16988 12211 19148
2006 45039 20112 16232 24926
2007 60618 25469 22275 35149
2008 85535 33378 28929 52158
2009 45433 19693 15439 25741
2010 60742 26697 19151 34045
2011 82608 37212 25806 45396
2012 84718 34497 26237 50220
2013 76987 27942 27047 49045
2014 54429 17277 21069 37152
2015 37516 10486 15330 27031
2016 39250 8565 17141 30684
2017 49607 11478 20799 38129
2018 57188 13209 23217 43979

рік Баланс СНД ЄС Інші
1996 -3203 -3950 -1180 748
1997 -2896 -4335 -1771 1439
1998 -2038 -3718 -970 1652
1999 -265 -3527 203 3263
2000 617 -3570 529 4186
2001 490 -4182 781 4672
2002 980 -4632 867 5613
2003 47 -5526 823 5573
2004 3669 -6780 1497 10449
2005 -1908 -6457 -1918 4549
2006 -6671 -7761 -4066 1091
2007 -11322 -7382 -8253 -3940
2008 -18568 -10212 -10663 -8357
2009 -5737 -6220 -5924 482
2010 -9337 -7957 -6066 -1380
2011 -14214 -11035 -7784 -3179
2012 -15887 -9179 -9114 -6709
2013 -13666 -5864 -10288 -7802
2014 -527 -2395 -4066 1868
2015 611 -2679 -2315 3290
2016 -2888 -2534 -3645 -354
2017 -6343 -4562 -3266 -1781
2018 -9853 -6184 -3060 -3669

Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:20

  budivelnik написав:Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013

Да зачем им какие-то цифры, аналитика.
Для них, главное - вера и убеждения, и трындёж :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:55

pesikot Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013
Да зачем им какие-то цифры, аналитика.

Внешний долг сможете озвучить?
Приватизированные предприятия?

Вот шурин, взял был кредит под залог дома, жил одно время - очень неплохо!
Потом, потерял работу и не смог погашать кредит.
Снйчас, живёт со своей мамой! Тоже вариант, в принципе!

И кого только на Фин.форумах нет?
Плиточники, каменьшики, сантехники, менялы базарные... "гончаруки" вообщем!
Мнения "свои имеют". :D
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:06

  Replay написав:
pesikot Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013
Да зачем им какие-то цифры, аналитика.
Внешний долг сможете озвучить?
Вас в гуглі заблокували?
В чому проблема по озвучуванні Зовнішнього боргу?
дата____________млн доларів___зміна____%
на 31.12.2006 54 512,0
на 31.12.2007 79 955,0 25443.0 46.7%
на 31.12.2008 101 659,0 21704.0 27.1%
на 31.12.2009 103 396,0 1737.0 1.7%
на 31.12.2010 117 343,0 13947.0 13.5%
на 31.12.2011 126 236,0 8893.0 7.6%
на 31.12.2012 135 065,0 8829.0 7.0%
на 31.12.2013 142 079,0 7014.0 5.2%
на 31.12.2014 126 308,0 -15771.0-11.1%
на 31.12.2015 118 729,0 -7579.0 -6.0%
на 31.12.2016 113 518,0 -5211.0 -4.4%
на 31.12.2017 116 578,0 3060.0 2.7%
на 31.12.2018 114 710,0 -1868.0 -1.6%
на 31.12.2019 121 739,0 7029.0 6.1%
на 31.03.2020 120 334,0
Як бачите
З грудня 2013 по грудень 2018 борг впав на 142,079млрд-114,710млрд=27,37 млрд доларів
З грудня 2018 по березень 2020 зріс на 120,334-114,71=5,6 млрд доларів...

Тобто
працювали в 2018-220 гірше ,тому й почали набирати боргів...
Що хочете
Нові лиця.поки вони навчаться-ви з голоду помрете очікуючи..
Шансів у вас два
Перший - почати дбати за себе самостійно
Другий(гірший від першого ,але кращий від існуючого)-проголосувати за ЄС ,при них і борги падали і зарплати росли....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:15

budivelnik Я говорил о Государственном Внешнем долге, а не обязательствах дично Коломойского перед Соросом.
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/

почитайте. ВДУМЧИВО только
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:35

  pesikot написав:
  Guineapig написав:До об'єднання і йде. Є приклади, коли Україна жила краще без Росії? Франка в школі читали?

Є, 2005-2010, 2014-2019
Про 10-12 века я вообще молчу :)

Тоді не було України, а 2005-2010, це за рахунок кредитів, а 2014-2019, там тільки останній рік майже добралися що рівня 2013.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:51

  Replay написав:
pesikot Як бачите , 2014-2018 в рази кращий від 2010-2013
Да зачем им какие-то цифры, аналитика.

Внешний долг сможете озвучить?
Приватизированные предприятия?

Вот шурин, взял был кредит под залог дома, жил одно время - очень неплохо!
Потом, потерял работу и не смог погашать кредит.
Снйчас, живёт со своей мамой! Тоже вариант, в принципе!

И кого только на Фин.форумах нет?
Плиточники, каменьшики, сантехники, менялы базарные... "гончаруки" вообщем!
Мнения "свои имеют". :D

+
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:57

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Фермеры в ЕС тримаються на дотациях
банки и пр. в Штатах на деньгах ФРС.
И т.д.

Когда дело затрагивает важные для государства элементы, то поддержка - это естественно.
І чого ви тоді дивуєтесь тому,що інша держава(ерефія) перестала підтримувати підприємства в Україні?
Друге питання
ерефія довго підтримувала підприємства Білорусі .. і що? остання так і не дотягнулась до рівня Прибалтики ,яку ерефія не підтримувала.а гнобила...

От і виходить
Перше - добре що віддаляємось від ерефії ( велика шафа при падінні-може прибити навколишніх тим сильніше-чим ближче останні будуть коло неї)
Друге - погано що віддалятись почали активно після 2008... а не після 1991

Я удивляюсь зачем Вы придумали, что я удивляюсь.

С моей стороны речь была исключительно о том, что сам принцип (дотаций) - явление вполне нормальное и распространенное на современных рынках.
detroytred
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