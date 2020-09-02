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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:11

Guineapig
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
Государственный и гарантированный государством долг Украины
2013 37.536 млрд баксов
2018 50.462 млрд баксов
2019 48.940 млрд баксов
2020(июль) 52.536 млрд. баксов

Внутренний- мотрите сами, там нет роста...

Интересно, что с Укреплением гривни в 2018-2019 годах,снижается процент внешнего долга к ВВП, что естественно...

Судя по таблицам, ситуация ухудшается каждый год...
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:17

detroytred
С моей стороны речь была исключительно о том, что сам принцип (дотаций) - явление вполне нормальное и распространенное на современных рынках.

Конечно!
Чтобы местный производитель давал качественную продукцию, например - молочку, но Доступную для населения, ему помогают за счёт "других отраслей"!
Иначе, местный "молокозавод", чтобы выжить на фоне конкуренции с "какашками",будет сам вынужден "химичить.
Replay
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 22:18

  Replay написав:
  budivelnik написав:
  Replay написав:Внешний долг сможете озвучить?
Вас в гуглі заблокували?
В чому проблема по озвучуванні Зовнішнього боргу?
Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2020 гг. (млн. долл. США)
дата____________млн доларів___зміна____%
на 31.12.2006 54 512,0
на 31.12.2007 79 955,0 25443.0 46.7%
на 31.12.2008 101 659,0 21704.0 27.1%
на 31.12.2009 103 396,0 1737.0 1.7%
на 31.12.2010 117 343,0 13947.0 13.5%
на 31.12.2011 126 236,0 8893.0 7.6%
на 31.12.2012 135 065,0 8829.0 7.0%
на 31.12.2013 142 079,0 7014.0 5.2%
на 31.12.2014 126 308,0 -15771.0-11.1%
на 31.12.2015 118 729,0 -7579.0 -6.0%
на 31.12.2016 113 518,0 -5211.0 -4.4%
на 31.12.2017 116 578,0 3060.0 2.7%
на 31.12.2018 114 710,0 -1868.0 -1.6%
на 31.12.2019 121 739,0 7029.0 6.1%
на 31.03.2020 120 334,0
Як бачите
З грудня 2013 по грудень 2018 борг впав на 142,079млрд-114,710млрд=27,37 млрд доларів
З грудня 2018 по березень 2020 зріс на 120,334-114,71=5,6 млрд доларів...

Тобто
працювали в 2018-220 гірше ,тому й почали набирати боргів...
Що хочете
Нові лиця.поки вони навчаться-ви з голоду помрете очікуючи..
Шансів у вас два
Перший - почати дбати за себе самостійно
Другий(гірший від першого ,але кращий від існуючого)-проголосувати за ЄС ,при них і борги падали і зарплати росли....
budivelnik Я говорил о Государственном Внешнем долге, а не обязательствах дично Коломойского перед Соросом.
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/

почитайте. ВДУМЧИВО только
Не треба вмикати дурня
Данні по Зовнішньому боргу я привів з тієї ж сторінки,яку ви мені пропонуєте
Перевірте-тільки вдумчиво.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 00:56

budivelnik ссылку на Ваши цифры, можно?
Здесь
https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
рост внешнего долга, начиная с 2014-го года, существенный рост.
некоторое снижение в 2019-м, но уже в 2020-м превысили 2019-й(ещё не конец года).
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 01:12

Украина наращивает долги в гривне и долларах
https://www.facenews.ua/news/2020/487242/
Replay
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Повідомлення Додано: Сер 02 вер, 2020 14:05

Досить непогане і головне правдиве інтерв'ю:
https://belaruspartisan.by/politic/511109/
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:28

Re: Політична ситуація в Білорусі

Лукашенко уже понимал, ж.о.п.у и Белоруссии 14м году https://patrioty.org.ua/politic/pidstup ... 42774.html
Но не представлял системность Врага.
Что физически нет союзника, или вменяемого, с кем можно вести речь.
Враг со всех сторон и есть только "Государство", в его случае Беларусь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 14:40

Что-то тема сдохла.
Пока в США выборы - никому нет дела до такой мелочи :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 15:35

  Вкладчик1234 написав:Что-то тема сдохла.
Пока в США выборы - никому нет дела до такой мелочи :)

Но почему же сдохла.
Уже видны первые результаты протестов...
Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/3/7265144/
Все предсказуемо. Запад сходил сам под себя.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 16:01

  antey1969 написав:
  Вкладчик1234 написав:Что-то тема сдохла.
Пока в США выборы - никому нет дела до такой мелочи :)

Но почему же сдохла.
Уже видны первые результаты протестов...
Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/3/7265144/
Все предсказуемо. Запад сходил сам под себя.

- Это было ясно уже на 5й день после выборов.
С открывшейся, сегодня информацией, для загалу, но известной ответственным лицам. Виной произошедшего в Белоруссии(может это и не моё Право так ставить вопрос):
"Явилось отсутствие собственной(внешней) политики в Государстве Украина".
Конкретно по пунктам:
1. Не поздравили Лукашенко с фактическими выигранными выборами.
2. НЕ оказали помощь в публичном снятии конфликтной ситуации - там, где хотел нарид не пересчитали голоса. И не опубликовали ФАКТ выиграша Лукашенко.
3. Не оказали помощь в противостоянии "Путинским туристам" - "заблудившиемся"
4. Не сделали выборы и процесс конфликта вокруг выборов публичным - для ликвидации возможности внутреннего конфликта.(ведь его по определению и не было - были РФские наёмники)
5. Не оказали помощь на экономических узлах - завязанных из-вне.(а Лукашенко просил! и ссылался на такую возможность - только от Украины!)
................................................................
Теперь стоит рассматривать что Украина обязана восстанавливать у себя, для замещения такого партнёра, как Белоруссия, что физически стал "федеральным округом РФ".
Начинать стоит с укрепления границы...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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