С моей стороны речь была исключительно о том, что сам принцип (дотаций) - явление вполне нормальное и распространенное на современных рынках.
Конечно! Чтобы местный производитель давал качественную продукцию, например - молочку, но Доступную для населения, ему помогают за счёт "других отраслей"! Иначе, местный "молокозавод", чтобы выжить на фоне конкуренции с "какашками",будет сам вынужден "химичить.
Вас в гуглі заблокували? В чому проблема по озвучуванні Зовнішнього боргу? Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2020 гг. (млн. долл. США) дата____________млн доларів___зміна____% на 31.12.2006 54 512,0 на 31.12.2007 79 955,0 25443.0 46.7% на 31.12.2008 101 659,0 21704.0 27.1% на 31.12.2009 103 396,0 1737.0 1.7% на 31.12.2010 117 343,0 13947.0 13.5% на 31.12.2011 126 236,0 8893.0 7.6% на 31.12.2012 135 065,0 8829.0 7.0% на 31.12.2013 142 079,0 7014.0 5.2% на 31.12.2014 126 308,0 -15771.0-11.1% на 31.12.2015 118 729,0 -7579.0 -6.0% на 31.12.2016 113 518,0 -5211.0 -4.4% на 31.12.2017 116 578,0 3060.0 2.7% на 31.12.2018 114 710,0 -1868.0 -1.6% на 31.12.2019 121 739,0 7029.0 6.1% на 31.03.2020 120 334,0 Як бачите З грудня 2013 по грудень 2018 борг впав на 142,079млрд-114,710млрд=27,37 млрд доларів З грудня 2018 по березень 2020 зріс на 120,334-114,71=5,6 млрд доларів...
Тобто працювали в 2018-220 гірше ,тому й почали набирати боргів... Що хочете Нові лиця.поки вони навчаться-ви з голоду помрете очікуючи.. Шансів у вас два Перший - почати дбати за себе самостійно Другий(гірший від першого ,але кращий від існуючого)-проголосувати за ЄС ,при них і борги падали і зарплати росли....
budivelnik ссылку на Ваши цифры, можно? Здесь https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ рост внешнего долга, начиная с 2014-го года, существенный рост. некоторое снижение в 2019-м, но уже в 2020-м превысили 2019-й(ещё не конец года).
Лукашенко уже понимал, ж.о.п.у и Белоруссии 14м году https://patrioty.org.ua/politic/pidstup ... 42774.html Но не представлял системность Врага. Что физически нет союзника, или вменяемого, с кем можно вести речь. Враг со всех сторон и есть только "Государство", в его случае Беларусь.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
- Это было ясно уже на 5й день после выборов. С открывшейся, сегодня информацией, для загалу, но известной ответственным лицам. Виной произошедшего в Белоруссии(может это и не моё Право так ставить вопрос): "Явилось отсутствие собственной(внешней) политики в Государстве Украина". Конкретно по пунктам: 1. Не поздравили Лукашенко с фактическими выигранными выборами. 2. НЕ оказали помощь в публичном снятии конфликтной ситуации - там, где хотел нарид не пересчитали голоса. И не опубликовали ФАКТ выиграша Лукашенко. 3. Не оказали помощь в противостоянии "Путинским туристам" - "заблудившиемся" 4. Не сделали выборы и процесс конфликта вокруг выборов публичным - для ликвидации возможности внутреннего конфликта.(ведь его по определению и не было - были РФские наёмники) 5. Не оказали помощь на экономических узлах - завязанных из-вне.(а Лукашенко просил! и ссылался на такую возможность - только от Украины!) ................................................................ Теперь стоит рассматривать что Украина обязана восстанавливать у себя, для замещения такого партнёра, как Белоруссия, что физически стал "федеральным округом РФ". Начинать стоит с укрепления границы...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.