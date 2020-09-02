Додано: Чет 03 вер, 2020 16:01

antey1969 написав: Вкладчик1234 написав: Что-то тема сдохла.

Пока в США выборы - никому нет дела до такой мелочи Что-то тема сдохла.Пока в США выборы - никому нет дела до такой мелочи

Но почему же сдохла.

Уже видны первые результаты протестов...

Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/3/7265144/

Все предсказуемо. Запад сходил сам под себя. Но почему же сдохла.Уже видны первые результаты протестов...Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогрессВсе предсказуемо. Запад сходил сам под себя.

- Это было ясно уже на 5й день после выборов.С открывшейся, сегодня информацией, для загалу, но известной ответственным лицам. Виной произошедшего в Белоруссии(может это и не моё Право так ставить вопрос):"Явилось отсутствие собственной(внешней) политики в Государстве Украина".Конкретно по пунктам:1. Не поздравили Лукашенко с фактическими выигранными выборами.2. НЕ оказали помощь в публичном снятии конфликтной ситуации - там, где хотел нарид не пересчитали голоса. И не опубликовали ФАКТ выиграша Лукашенко.3. Не оказали помощь в противостоянии "Путинским туристам" - "заблудившиемся"4. Не сделали выборы и процесс конфликта вокруг выборов публичным - для ликвидации возможности внутреннего конфликта.(ведь его по определению и не было - были РФские наёмники)5. Не оказали помощь на экономических узлах - завязанных из-вне.(а Лукашенко просил! и ссылался на такую возможность - только от Украины!)................................................................Теперь стоит рассматривать что Украина обязана восстанавливать у себя, для замещения такого партнёра, как Белоруссия, что физически стал "федеральным округом РФ".Начинать стоит с укрепления границы...