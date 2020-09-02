budivelnik написав: Replay написав:
Внешний долг сможете озвучить?
Вас в гуглі заблокували?
В чому проблема по озвучуванні Зовнішнього боргу?Государственный и гарантированный государством долг Украины с 2009 по 2020 гг. (млн. долл. США)
дата____________млн доларів___зміна____%
на 31.12.2006 54 512,0
на 31.12.2007 79 955,0 25443.0 46.7%
на 31.12.2008 101 659,0 21704.0 27.1%
на 31.12.2009 103 396,0 1737.0 1.7%
на 31.12.2010 117 343,0 13947.0 13.5%
на 31.12.2011 126 236,0 8893.0 7.6%
на 31.12.2012 135 065,0 8829.0 7.0%
на 31.12.2013 142 079,0 7014.0 5.2%
на 31.12.2014 126 308,0 -15771.0-11.1%
на 31.12.2015 118 729,0 -7579.0 -6.0%
на 31.12.2016 113 518,0 -5211.0 -4.4%
на 31.12.2017 116 578,0 3060.0 2.7%
на 31.12.2018 114 710,0 -1868.0 -1.6%
на 31.12.2019 121 739,0 7029.0 6.1%
на 31.03.2020 120 334,0
Як бачите
З грудня 2013 по грудень 2018 борг впав на 142,079млрд-114,710млрд=27,37 млрд доларів
З грудня 2018 по березень 2020 зріс на 120,334-114,71=5,6 млрд доларів...
Тобто
працювали в 2018-220 гірше ,тому й почали набирати боргів...
Що хочете
Нові лиця.поки вони навчаться-ви з голоду помрете очікуючи..
Шансів у вас два
Перший - почати дбати за себе самостійно
Другий(гірший від першого ,але кращий від існуючого)-проголосувати за ЄС ,при них і борги падали і зарплати росли....