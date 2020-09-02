А ты сам подумай, только когда ты не в героиновом угаре
Если Польша и прибалты снизят экономическую активность с РБ, значит и в РБ она снизится.
РФ эти потери компенсировать не будет
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Додано: Чет 03 вер, 2020 18:11
А ты сам подумай, только когда ты не в героиновом угаре
Если Польша и прибалты снизят экономическую активность с РБ, значит и в РБ она снизится.
РФ эти потери компенсировать не будет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 03 вер, 2020 18:21
2020-09-03
2020-09-03
1)
2)
Лука долго вертел ж***, а теперь его плотно насадили.
Но это опасный путь. Луку потом уберут. Или политически, или физически. Запасы "Новичка" всё ещё имеются
3)
"Независимое" союзное государство. Если уже сейчас гос ТВ перешло под контроль сРаша Тудей
4)
PS. А вот теперь протесты в РБ, могут перейти в протесты против союзного государства
А могут и не перейти.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 03 вер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 03 вер, 2020 18:26
По инсайду, до конца года в Беларуси развернётся всенародное обсуждение конституционной реформы, в следующем году выборы всех ветвей власти, у президента заберут большую часть полномочий в пользу премьера и парламента.
Поскольку инсайдят российские политологи, то скорее всего на таком развитии ситуации Кремль настаивает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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