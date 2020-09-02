А ты сам подумай, только когда ты не в героиновом угаре
Если Польша и прибалты снизят экономическую активность с РБ, значит и в РБ она снизится.
РФ эти потери компенсировать не будет
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Додано: Чет 03 вер, 2020 18:11
А ты сам подумай, только когда ты не в героиновом угаре
Если Польша и прибалты снизят экономическую активность с РБ, значит и в РБ она снизится.
РФ эти потери компенсировать не будет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 03 вер, 2020 18:21
2020-09-03
2020-09-03
1)
2)
Лука долго вертел ж***, а теперь его плотно насадили.
Но это опасный путь. Луку потом уберут. Или политически, или физически. Запасы "Новичка" всё ещё имеются
3)
"Независимое" союзное государство. Если уже сейчас гос ТВ перешло под контроль сРаша Тудей
4)
PS. А вот теперь протесты в РБ, могут перейти в протесты против союзного государства
А могут и не перейти.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 03 вер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 03 вер, 2020 18:26
По инсайду, до конца года в Беларуси развернётся всенародное обсуждение конституционной реформы, в следующем году выборы всех ветвей власти, у президента заберут большую часть полномочий в пользу премьера и парламента.
Поскольку инсайдят российские политологи, то скорее всего на таком развитии ситуации Кремль настаивает.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 18:56
Так вот откуда все ваши тезисы, что нужно в Украине упразднить институт президенства и оставить премьера и парламент
"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:16
Похоже, Премьер при таких раскладах будет кремлевский, а дружественные наблюдатели от единоросов помогут пересчитать бюллетени "правильно"
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:24
Re: Політична ситуація в Білорусі
В Украине это теория, хотя и имеющая здравый смысл, но тяга иметь единоличного начальника тут неистребима в ближайшее время.
В Беларуси это реальный сценарий, даже подтвержденный всеми сторонами конфликта, никто не против.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 19:55
Да ладно
Не выдавайте свои личные фантазии за действительное
В РБ был единоличный начальник с 1994 года, но вы тут задвигаете, что все хотят премьера и парламент.
Это РФ хочет ослабить Луку, не больше. Он им поперёк горла.
А любой премьер или парламент, в силу того, что Лука зачистил политическое поле, будет послушным. Других ведь нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Чет 03 вер, 2020 20:07
Re: Політична ситуація в Білорусі
Конституційна реформа не зніме протестний настрій, як на це сподівається Лукашенко. Сенсу її првести, в реалі, особливо немає, хіба що як обманний маневр.
Росіянам треба союзна держава, а не якась реформа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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