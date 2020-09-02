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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:11

  Kudrjavuy написав:А так же снижением экономической активности с РБ.

А ты сам подумай, только когда ты не в героиновом угаре

Если Польша и прибалты снизят экономическую активность с РБ, значит и в РБ она снизится.
РФ эти потери компенсировать не будет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:21

2020-09-03

2020-09-03

1) Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

2) Делегация из Москвы приехала в Минск для обсуждения вхождения Беларуси в состав РФ - российский политолог

Премьер РФ в Минске заявил о прогрессе по созданию "Союзного государства" с Беларусью
Глава правительство РФ заверил, что союз будет основан на "абсолютно независимой позиции" государств

Лука долго вертел ж***, а теперь его плотно насадили.
Но это опасный путь. Луку потом уберут. Или политически, или физически. Запасы "Новичка" всё ещё имеются

3) "Всем руководит Russia Today": белорусский журналист рассказал, как работает госТВ в его стране
Сейчас фактически белорусское государственное ТВ находится в непосредственном подчинении российском пропагандистскому телевидению Russia Today

"Независимое" союзное государство. Если уже сейчас гос ТВ перешло под контроль сРаша Тудей

4) Лукашенко на фоне протестов сменил руководителей КГБ, Совбеза и Госконтроля

PS. А вот теперь протесты в РБ, могут перейти в протесты против союзного государства
А могут и не перейти.
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 03 вер, 2020 18:28, всього редагувалось 1 раз.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:26

По инсайду, до конца года в Беларуси развернётся всенародное обсуждение конституционной реформы, в следующем году выборы всех ветвей власти, у президента заберут большую часть полномочий в пользу премьера и парламента.
Поскольку инсайдят российские политологи, то скорее всего на таком развитии ситуации Кремль настаивает. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 18:56

  freeze написав:По инсайду, до конца года в Беларуси развернётся всенародное обсуждение конституционной реформы, в следующем году выборы всех ветвей власти, у президента заберут большую часть полномочий в пользу премьера и парламента.
Поскольку инсайдят российские политологи, то скорее всего на таком развитии ситуации Кремль настаивает. :roll:

Так вот откуда все ваши тезисы, что нужно в Украине упразднить институт президенства и оставить премьера и парламент

"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:16

  freeze написав:По инсайду, до конца года в Беларуси развернётся всенародное обсуждение конституционной реформы, в следующем году выборы всех ветвей власти, у президента заберут большую часть полномочий в пользу премьера и парламента.
Поскольку инсайдят российские политологи, то скорее всего на таком развитии ситуации Кремль настаивает. :roll:

Похоже, Премьер при таких раскладах будет кремлевский, а дружественные наблюдатели от единоросов помогут пересчитать бюллетени "правильно"
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:24

Re: Політична ситуація в Білорусі

pesikot написав:
  freeze написав:По инсайду, до конца года в Беларуси развернётся всенародное обсуждение конституционной реформы, в следующем году выборы всех ветвей власти, у президента заберут большую часть полномочий в пользу премьера и парламента.
Поскольку инсайдят российские политологи, то скорее всего на таком развитии ситуации Кремль настаивает. :roll:

Так вот откуда все ваши тезисы, что нужно в Украине упразднить институт президенства и оставить премьера и парламент

"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу"


В Украине это теория, хотя и имеющая здравый смысл, но тяга иметь единоличного начальника тут неистребима в ближайшее время.

В Беларуси это реальный сценарий, даже подтвержденный всеми сторонами конфликта, никто не против.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 19:55

  freeze написав:
pesikot написав:
  freeze написав:По инсайду, до конца года в Беларуси развернётся всенародное обсуждение конституционной реформы, в следующем году выборы всех ветвей власти, у президента заберут большую часть полномочий в пользу премьера и парламента.
Поскольку инсайдят российские политологи, то скорее всего на таком развитии ситуации Кремль настаивает. :roll:

Так вот откуда все ваши тезисы, что нужно в Украине упразднить институт президенства и оставить премьера и парламент

"Штирлиц ещё никогда не был так близок к провалу"


В Украине это теория, хотя и имеющая здравый смысл, но тяга иметь единоличного начальника тут неистребима в ближайшее время.

Да ладно :)
Не выдавайте свои личные фантазии за действительное

  freeze написав:В Беларуси это реальный сценарий, даже подтвержденный всеми сторонами конфликта, никто не против.

В РБ был единоличный начальник с 1994 года, но вы тут задвигаете, что все хотят премьера и парламент.
Это РФ хочет ослабить Луку, не больше. Он им поперёк горла.
А любой премьер или парламент, в силу того, что Лука зачистил политическое поле, будет послушным. Других ведь нет
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 20:07

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:В Беларуси это реальный сценарий, даже подтвержденный всеми сторонами конфликта, никто не против.

Конституційна реформа не зніме протестний настрій, як на це сподівається Лукашенко. Сенсу її првести, в реалі, особливо немає, хіба що як обманний маневр.
Росіянам треба союзна держава, а не якась реформа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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