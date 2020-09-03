Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.
Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:09
Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.
Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Чет 03 вер, 2020 22:15
Скоро надо будет подмазать, чтобы оказаться в их списке рядом с такими персонами
Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:39
да, это я все выдумал. и никакие поляки и прибалты этим не занимаются. и нехта в минске заседает. и... короче это все придумал я ... сам.
и вообще это свободные люди вышли на протест и никто ними не управляет и не координирует. ну свАбоды люди хотят. нищеты, разрухи, убивания промышленности, свободно ездить в польшу на клубнику, малолетних неадекватов у власти и свАбоды!
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:20
- А почему не сделать ставку, на то, что уже в октябре будет заявлено о создании союзного государства в виде ТС?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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