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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:09

Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.

Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:15

  freeze написав:Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.

Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))

Скоро надо будет подмазать, чтобы оказаться в их списке рядом с такими персонами
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:39

  pesikot написав:
  jj1981ua написав::lol: а я рад, что поляки с прибалтами облажались

Сперва выдумать, что прибалты с поляки стоят за протестами в РБ.
А потом "радоваться", что у них ничего не получилось

Продолжай отгонять крокодилов и дальше

да, это я все выдумал. и никакие поляки и прибалты этим не занимаются. и нехта в минске заседает. и... короче это все придумал я ... сам.
и вообще это свободные люди вышли на протест и никто ними не управляет и не координирует. ну свАбоды люди хотят. нищеты, разрухи, убивания промышленности, свободно ездить в польшу на клубнику, малолетних неадекватов у власти и свАбоды!
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:20

      andrijk777 написав:

    Це, звичайно, правильні дії Кремля, але мені здається нічого в Путіна не вийде.
    Головна причина - що Лукашенко вже(точніше з 5 листопада) не легітимний президент і все що він підпише - є нелегітимне.
    Тому новий президент звичайно скасує усі ці домовленості.
    Є інший варіант - що Лука буде правити ще 5-10 років. Тоді так. Союз можливий. Але мені щось слабо віриться що Лука так довго протягне.

    - А почему не сделать ставку, на то, что уже в октябре будет заявлено о создании союзного государства в виде ТС?
    Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
    Kudrjavuy
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:41

    Re: Політична ситуація в Білорусі

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

    Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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    я вангував таку поведінку гейропейців :D
    Увага, на форумі порохата цензура.
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    unicdima
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:31

      unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

    Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
    ---------------------------------------------------------
    я вангував таку поведінку гейропейців :D

    Поки ще рано
    andrijk777
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:35

      unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

    Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
    ---------------------------------------------------------
    я вангував таку поведінку гейропейців :D

    Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
    Удар не держат от слова совсем
    antey1969
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    Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55

      antey1969 написав:
      unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

    Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
    ---------------------------------------------------------
    я вангував таку поведінку гейропейців :D

    Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
    Удар не держат от слова совсем


    та им просто покуй на это.
    они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
    неужели это не понятно - они за это не отвечают.
    они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"
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