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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:09
Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.
Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:15
freeze написав:
Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.
Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Скоро надо будет подмазать, чтобы оказаться в их списке рядом с такими персонами
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antey1969
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:39
pesikot написав: jj1981ua написав:
:lol: а я рад, что поляки с прибалтами облажались
Сперва выдумать, что прибалты с поляки стоят за протестами в РБ.
А потом "радоваться", что у них ничего не получилось
Продолжай отгонять крокодилов и дальше
да, это я все выдумал. и никакие поляки и прибалты этим не занимаются. и нехта в минске заседает. и... короче это все придумал я ... сам.
и вообще это свободные люди вышли на протест и никто ними не управляет и не координирует. ну свАбоды люди хотят. нищеты, разрухи, убивания промышленности, свободно ездить в польшу на клубнику, малолетних неадекватов у власти и свАбоды!
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 12:20
andrijk777 написав:
Це, звичайно, правильні дії Кремля, але мені здається нічого в Путіна не вийде.
Головна причина - що Лукашенко вже(точніше з 5 листопада) не легітимний президент і все що він підпише - є нелегітимне.
Тому новий президент звичайно скасує усі ці домовленості.
Є інший варіант - що Лука буде правити ще 5-10 років. Тоді так. Союз можливий. Але мені щось слабо віриться що Лука так довго протягне.
- А почему не сделать ставку, на то, что уже в октябре будет заявлено о создании союзного государства в виде ТС?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:41
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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я вангував таку поведінку гейропейців
Увага, на форумі порохата цензура.
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unicdima
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:31
unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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я вангував таку поведінку гейропейців
Поки ще рано
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andrijk777
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:35
unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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я вангував таку поведінку гейропейців
Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем
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antey1969
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55
antey1969 написав: unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців
Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем
та им просто покуй на это.
они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
неужели это не понятно - они за это не отвечают.
они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"
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