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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:09

Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.

Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:15

  freeze написав:Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.

Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))

Скоро надо будет подмазать, чтобы оказаться в их списке рядом с такими персонами
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:41

Re: Політична ситуація в Білорусі

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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я вангував таку поведінку гейропейців :D
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unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:31

  unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців :D

Поки ще рано
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:35

  unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців :D

Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55

  antey1969 написав:
  unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців :D

Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем


та им просто покуй на это.
они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
неужели это не понятно - они за это не отвечают.
они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:44

Re: Політична ситуація в Білорусі

  19yuriy91 написав:та им просто покуй на это.
они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
неужели это не понятно - они за это не отвечают.
они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"

Санкції проти президентів вводяться дуже рідко, проти Путіна теж немає, а оточення давлять по повній.
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