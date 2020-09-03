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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:09
Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.
Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:15
freeze написав:
Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.
Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Скоро надо будет подмазать, чтобы оказаться в их списке рядом с такими персонами
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antey1969
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:41
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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я вангував таку поведінку гейропейців
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:31
unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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я вангував таку поведінку гейропейців
Поки ще рано
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andrijk777
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:35
unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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я вангував таку поведінку гейропейців
Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем
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antey1969
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55
antey1969 написав: unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців
Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем
та им просто покуй на это.
они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
неужели это не понятно - они за это не отвечают.
они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"
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19yuriy91
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:44
19yuriy91 написав:
та им просто покуй на это.
они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
неужели это не понятно - они за это не отвечают.
они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"
Санкції проти президентів вводяться дуже рідко, проти Путіна теж немає, а оточення давлять по повній.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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