RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 115116117118
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:09

Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.

Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
4
 
Повідомлень: 18295
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4401 раз.
Подякували: 7099 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Чет 03 вер, 2020 22:15

  freeze написав:Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.

Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))

Скоро надо будет подмазать, чтобы оказаться в их списке рядом с такими персонами
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9842
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:41

Re: Політична ситуація в Білорусі

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 10.06.19
Подякував: 30 раз.
Подякували: 66 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:31

  unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців :D

Поки ще рано
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2461
З нами з: 11.11.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 238 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:35

  unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців :D

Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9842
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1147 раз.
Подякували: 2658 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55

  antey1969 написав:
  unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців :D

Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем


та им просто покуй на это.
они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
неужели это не понятно - они за это не отвечают.
они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"
19yuriy91
 
Повідомлень: 3022
З нами з: 15.09.12
Подякував: 256 раз.
Подякували: 392 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:44

Re: Політична ситуація в Білорусі

  19yuriy91 написав:та им просто покуй на это.
они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
неужели это не понятно - они за это не отвечают.
они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"

Санкції проти президентів вводяться дуже рідко, проти Путіна теж немає, а оточення давлять по повній.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 10696
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1139 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:40

  pesikot написав:
  jj1981ua написав::lol: а я рад, что поляки с прибалтами облажались

Сперва выдумать, что прибалты с поляки стоят за протестами в РБ.
А потом "радоваться", что у них ничего не получилось

Продолжай отгонять крокодилов и дальше

да, это я все выдумал. и никакие поляки и прибалты этим не занимаются. и нехта в минске заседает. и... короче это все придумал я ... сам.
и вообще это свободные люди вышли на протест и никто ними не управляет и не координирует. ну свАбоды люди хотят. нищеты, разрухи, убивания промышленности, свободно ездить в польшу на клубнику, малолетних неадекватов у власти и свАбоды!
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 393
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 65 раз.
    Подякували: 122 раз.
     
    Профіль
    Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:44

      lapay написав:
      jj1981ua написав:да нет никаких массовых протестных настроений.
    да, есть прослойка, которой надоел дед, который 26 лет в кресле.

    Він пролетить, на чесних виборах, як і його вірменській колега. Тому і надалі буде масова фальсифікація, поки не вб'ють.

    вы какой-то крайне полезный и.. человек для либерастов, верите во всякий бред.
      lapay написав:
      jj1981ua написав:: вывод прост - если бы у яныка были яй..а и он врубил беркут по полной и наш майдан бы завернулся на взлете. но "крутой донецкий" оказался очень труслив и предпочел убежать.

    Його ж Рада здала, а не Парасюк, саме тоді, коли щось намацав в штанях.

    ага, а у рады что с полномочиями на это? упс! как обычно - революционная целесообразность. а парасюк еще поучаствует в рассказах в кого он и его папа стреляли... все еще впереди.
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
      Аватар користувача
       
      Повідомлень: 393
      З нами з: 01.03.14
      Подякував: 65 раз.
      Подякували: 122 раз.
       
      Профіль
      Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 11:52

        andrijk777 написав:
        unicdima написав:Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.

      Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
      ---------------------------------------------------------
      я вангував таку поведінку гейропейців :D

      Поки ще рано

      я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков.
      страны после этих революций в глубокой экономической .опе
        один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
        порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
        jj1981ua
        Аватар користувача
         
        Повідомлень: 393
        З нами з: 01.03.14
        Подякував: 65 раз.
        Подякували: 122 раз.
         
        Профіль
          #<1 ... 115116117118
        Форум:
        + Додати
            тему
        Відповісти
        на тему
        Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
        Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

        Видалити встановлені форумом файли cookie
        Зараз обговорюється
        Мегабанк (3354)
        05.09.2020 12:35
        Рынок ОВГЗ (1607)
        05.09.2020 12:18
        Все материалы
        Топ
        відповідей
        Топ
        користувачів
        В контексті FINANCE.UA
        Топ новини
        Реклама

        Форуми Finance.ua


        Finance.ua


        При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
        для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
        Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
        Powered by phpBB.