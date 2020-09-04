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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:09
Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.
Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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freeze
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Додано: Чет 03 вер, 2020 22:15
freeze написав:
Сегодня первый был официальный визит к новоизбранному - Премьер РФ Мишустин прилетал.
Аляксандра Грыгорывяча занесли на Миротворец в компанию к Саакашвили и Тимошенко.
Миротворец становится всё более юмористичным сайтом )))
Скоро надо будет подмазать, чтобы оказаться в их списке рядом с такими персонами
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antey1969
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 18:41
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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я вангував таку поведінку гейропейців
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, поверни вкрадені лайки.
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unicdima
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:31
unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
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я вангував таку поведінку гейропейців
Поки ще рано
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andrijk777
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:35
unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців
Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем
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antey1969
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 20:55
antey1969 написав: unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців
Либерасты громко воют, но быстро идут на попятную.
Удар не держат от слова совсем
та им просто покуй на это.
они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
неужели это не понятно - они за это не отвечают.
они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"
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19yuriy91
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Додано: П'ят 04 вер, 2020 21:44
19yuriy91 написав:
та им просто покуй на это.
они не воют, они не идут на попятную - им покуй.
неужели это не понятно - они за это не отвечают.
они в ответе перед своими избирателями, а те , пока, "более-менее"
Санкції проти президентів вводяться дуже рідко, проти Путіна теж немає, а оточення давлять по повній.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:40
pesikot написав: jj1981ua написав:
:lol: а я рад, что поляки с прибалтами облажались
Сперва выдумать, что прибалты с поляки стоят за протестами в РБ.
А потом "радоваться", что у них ничего не получилось
Продолжай отгонять крокодилов и дальше
да, это я все выдумал. и никакие поляки и прибалты этим не занимаются. и нехта в минске заседает. и... короче это все придумал я ... сам.
и вообще это свободные люди вышли на протест и никто ними не управляет и не координирует. ну свАбоды люди хотят. нищеты, разрухи, убивания промышленности, свободно ездить в польшу на клубнику, малолетних неадекватов у власти и свАбоды!
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:44
lapay написав: jj1981ua написав:
да нет никаких массовых протестных настроений.
да, есть прослойка, которой надоел дед, который 26 лет в кресле.
Він пролетить, на чесних виборах, як і його вірменській колега. Тому і надалі буде масова фальсифікація, поки не вб'ють.
вы какой-то крайне полезный и.. человек для либерастов, верите во всякий бред.
lapay написав: jj1981ua написав:
: вывод прост - если бы у яныка были яй..а и он врубил беркут по полной и наш майдан бы завернулся на взлете. но "крутой донецкий" оказался очень труслив и предпочел убежать.
Його ж Рада здала, а не Парасюк, саме тоді, коли щось намацав в штанях.
ага, а у рады что с полномочиями на это? упс! как обычно - революционная целесообразность. а парасюк еще поучаствует в рассказах в кого он и его папа стреляли... все еще впереди.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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Додано: Суб 05 вер, 2020 11:52
andrijk777 написав: unicdima написав:
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет включен в санкционный список Евросоюза из-за отказа Германии, Франции и Италии поддержать это предложение. Об этом стало известно Die Welt.
Отмечается, что Берлин, Париж и Рим считают, что необходимо держать открытыми каналы связи с Лукашенко. По их мнению, попадание его под санкции будет означать полное прекращение диалога с Белоруссией. Отмечается, что за введение санкций против Лукашенко выступали страны Балтии и Польша.
---------------------------------------------------------
я вангував таку поведінку гейропейців
Поки ще рано
я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков.
страны после этих революций в глубокой экономической .опе
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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jj1981ua
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