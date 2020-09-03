jj1981ua написав:я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков. страны после этих революций в глубокой экономической .опе
Это ты, что ли большинство ? Это уже психиатрия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
jj1981ua написав:я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков. страны после этих революций в глубокой экономической .опе
Это ты, что ли большинство ? Это уже психиатрия
я - 1 человек. читать умеешь? а понимать прочитанное? революция делается не в интересах страны или народа (большинства)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Постанова ВР Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Постанова ВР Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.
да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание...".
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Постанова ВР Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.
да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание...".