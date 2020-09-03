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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 116117118119
Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 18:29

  jj1981ua написав:я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков.
страны после этих революций в глубокой экономической .опе

Это ты, что ли большинство ?
Это уже психиатрия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 19:08

  pesikot написав:
  jj1981ua написав:я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков.
страны после этих революций в глубокой экономической .опе

Это ты, что ли большинство ?
Это уже психиатрия

я - 1 человек. читать умеешь? а понимать прочитанное?
революция делается не в интересах страны или народа (большинства)
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 23:01

    Re: Політична ситуація в Білорусі

      jj1981ua написав:ага, а у рады что с полномочиями на это? упс! как обычно - революционная целесообразность.

    https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%BA%D1%83

    Постанова ВР
    Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.
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    Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 00:52

      lapay написав:
      jj1981ua написав:ага, а у рады что с полномочиями на это? упс! как обычно - революционная целесообразность.

    https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%BA%D1%83

    Постанова ВР
    Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.

    да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет :lol: ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание...".
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:06

        pesikot написав:2020-09-03

      1) Протесты и забастовки против Лукашенко. Хроника революции в Беларуси

      2) Делегация из Москвы приехала в Минск для обсуждения вхождения Беларуси в состав РФ - российский политолог

      Премьер РФ в Минске заявил о прогрессе по созданию "Союзного государства" с Беларусью
      Глава правительство РФ заверил, что союз будет основан на "абсолютно независимой позиции" государств

      Лука долго вертел ж***, а теперь его плотно насадили.
      Но это опасный путь. Луку потом уберут. Или политически, или физически. Запасы "Новичка" всё ещё имеются

      3) "Всем руководит Russia Today": белорусский журналист рассказал, как работает госТВ в его стране
      Сейчас фактически белорусское государственное ТВ находится в непосредственном подчинении российском пропагандистскому телевидению Russia Today

      "Независимое" союзное государство. Если уже сейчас гос ТВ перешло под контроль сРаша Тудей

      4) Лукашенко на фоне протестов сменил руководителей КГБ, Совбеза и Госконтроля

      PS. А вот теперь протесты в РБ, могут перейти в протесты против союзного государства
      А могут и не перейти.

      Це як, Лука не диктатор?
      І чим їм мулятиме союзне государство, що аж будуть майданити?
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      Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 10:50

        jj1981ua написав:
        lapay написав:
        jj1981ua написав:ага, а у рады что с полномочиями на это? упс! как обычно - революционная целесообразность.

      https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F% ... 0%BA%D1%83

      Постанова ВР
      Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.

      да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет :lol: ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание...".

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