Додано: Нед 06 вер, 2020 13:51

Kudrjavuy написав: На сегодня, в Белоруссии - новые протестные мероприятия.

Цель их - уже непонятна, уже не влазит в любую перспективу, разве, что превращение населения в оболваненные растения, и постановки их на учёт(как пушечное мясо). На сегодня, в Белоруссии - новые протестные мероприятия.Цель их - уже непонятна, уже не влазит в любую перспективу, разве, что превращение населения в оболваненные растения, и постановки их на учёт(как пушечное мясо).

Kudrjavuy написав: Что имеем?

1. До 5го ноября - реально создание ТС Что имеем?1. До 5го ноября - реально создание ТС

Kudrjavuy написав: 2. Лукашенко, как Президент Белоруссии уже перестал существовать. 2. Лукашенко, как Президент Белоруссии уже перестал существовать.

Kudrjavuy написав: 3.

https://news.myseldon.com/ru/news/index/236510030

https://spar.org.ua/news-449992-ukraina ... ussii.html

https://www.youtube.com/watch?v=YDoLYOA7Csw



Но что самое интересное - интереса ни Белоруссии, ни Украины в этом нет! 3.Но что самое интересное - интереса ни Белоруссии, ни Украины в этом нет!

Kudrjavuy написав: 4. Развёртывание ВС Белоруссии - а мы помним, что не далее, как пару лет назад РФ в Белоруссии обновило всю технику и провели слаживание боевых подразделений. 4. Развёртывание ВС Белоруссии - а мы помним, что не далее, как пару лет назад РФ в Белоруссии обновило всю технику и провели слаживание боевых подразделений.

Kudrjavuy написав: 5. "Кавказ 2020" - а не сростаются ли даты к окончательному перевариванию РФ?

- Получаем с юга(Кавказ 2020) с Востока(Пушила финский уже объявил о возобновлении агрессии), с севера неспокойна Белорусь и развёрнутые ВС РБ под протекторатом РФ. 5. "Кавказ 2020" - а не сростаются ли даты к окончательному перевариванию РФ?- Получаем с юга(Кавказ 2020) с Востока(Пушила финский уже объявил о возобновлении агрессии), с севера неспокойна Белорусь и развёрнутые ВС РБ под протекторатом РФ.

Kudrjavuy написав: 6. Активно лицедеями уложенные новые ништяшки для ВС Украины, да и сами ВС Украины. Самое главное клоуны уничтожили реальный сектор экономики в самом понимании(закончили дела папередников) - да бы даже не думали!



Ваше мнение о развитии событий к новому году? 6. Активно лицедеями уложенные новые ништяшки для ВС Украины, да и сами ВС Украины. Самое главное клоуны уничтожили реальный сектор экономики в самом понимании(закончили дела папередников) - да бы даже не думали!Ваше мнение о развитии событий к новому году?

+1, гуляют с флагами без цели. точнее, как мне кажется, цель - это провокация силовиков на неадекватную агрессию, но все заканчивается бредом - бабские завывания "что вы творите?" и в таком духе в ответ на задержания с сопротивлением (задержания идут за несанкционированный митинг). и это подается как смелость. просто сюр какой-то.особенно смешно выглядят посты на нехте про карателей и предателей родины от канала, сидящего в польше.по аналогии, наиболее патриотичные украинцы сидят в штатах и канаде.таможенный союз? так они давно в немсерьезно? ему подчинена вертикаль власти - он и есть президент.наши собачки тявкают по команде хозяина.это они полякам намекают, что силовой вариант не возможен (или просто патриотичную риторику заводят для мобилизации своего электората - как у нас регулярно "вот-вот путен нападет", а он - гад, все планы срывает.никто силовым путем не собирается ничего делать. это пугалки для лошков.про реальный сектор - тут длинный список виновников и петя с вовой в нем не в начале, хотя тоже там есть.никаких особенных событий не будет кроме экономических. весь мир отгребет после выборов в сша. но что конкретно - пока никто не понимает. все ждем.