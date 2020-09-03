jj1981ua написав:я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков. страны после этих революций в глубокой экономической .опе
Это ты, что ли большинство ? Это уже психиатрия
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
jj1981ua написав:я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков. страны после этих революций в глубокой экономической .опе
Это ты, что ли большинство ? Это уже психиатрия
я - 1 человек. читать умеешь? а понимать прочитанное? революция делается не в интересах страны или народа (большинства)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Постанова ВР Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Постанова ВР Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.
да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание...".
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Постанова ВР Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.
да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание...".
На сегодня, в Белоруссии - новые протестные мероприятия. Цель их - уже непонятна, уже не влазит в любую перспективу, разве, что превращение населения в оболваненные растения, и постановки их на учёт(как пушечное мясо).
Но что самое интересное - интереса ни Белоруссии, ни Украины в этом нет!
4. Развёртывание ВС Белоруссии - а мы помним, что не далее, как пару лет назад РФ в Белоруссии обновило всю технику и провели слаживание боевых подразделений.
5. "Кавказ 2020" - а не сростаются ли даты к окончательному перевариванию РФ? - Получаем с юга(Кавказ 2020) с Востока(Пушила финский уже объявил о возобновлении агрессии), с севера неспокойна Белорусь и развёрнутые ВС РБ под протекторатом РФ.
6. Активно лицедеями уложенные новые ништяшки для ВС Украины, да и сами ВС Украины. Самое главное клоуны уничтожили реальный сектор экономики в самом понимании(закончили дела папередников) - да бы даже не думали!
Ваше мнение о развитии событий к новому году?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:На сегодня, в Белоруссии - новые протестные мероприятия. Цель их - уже непонятна, уже не влазит в любую перспективу, разве, что превращение населения в оболваненные растения, и постановки их на учёт(как пушечное мясо).
+1, гуляют с флагами без цели. точнее, как мне кажется, цель - это провокация силовиков на неадекватную агрессию, но все заканчивается бредом - бабские завывания "что вы творите?" и в таком духе в ответ на задержания с сопротивлением (задержания идут за несанкционированный митинг). и это подается как смелость. просто сюр какой-то. особенно смешно выглядят посты на нехте про карателей и предателей родины от канала, сидящего в польше. по аналогии, наиболее патриотичные украинцы сидят в штатах и канаде.
Kudrjavuy написав:Что имеем? 1. До 5го ноября - реально создание ТС
таможенный союз? так они давно в нем
Kudrjavuy написав:2. Лукашенко, как Президент Белоруссии уже перестал существовать.
серьезно? ему подчинена вертикаль власти - он и есть президент.
Но что самое интересное - интереса ни Белоруссии, ни Украины в этом нет!
наши собачки тявкают по команде хозяина.
Kudrjavuy написав:4. Развёртывание ВС Белоруссии - а мы помним, что не далее, как пару лет назад РФ в Белоруссии обновило всю технику и провели слаживание боевых подразделений.
это они полякам намекают, что силовой вариант не возможен (или просто патриотичную риторику заводят для мобилизации своего электората - как у нас регулярно "вот-вот путен нападет", а он - гад, все планы срывает.
Kudrjavuy написав:5. "Кавказ 2020" - а не сростаются ли даты к окончательному перевариванию РФ? - Получаем с юга(Кавказ 2020) с Востока(Пушила финский уже объявил о возобновлении агрессии), с севера неспокойна Белорусь и развёрнутые ВС РБ под протекторатом РФ.
никто силовым путем не собирается ничего делать. это пугалки для лошков.
Kudrjavuy написав:6. Активно лицедеями уложенные новые ништяшки для ВС Украины, да и сами ВС Украины. Самое главное клоуны уничтожили реальный сектор экономики в самом понимании(закончили дела папередников) - да бы даже не думали!
Ваше мнение о развитии событий к новому году?
про реальный сектор - тут длинный список виновников и петя с вовой в нем не в начале, хотя тоже там есть. никаких особенных событий не будет кроме экономических. весь мир отгребет после выборов в сша. но что конкретно - пока никто не понимает. все ждем.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Постанова ВР Близько 17-ї години народні депутати почали збиратися у Верховній Раді для обговорення ситуації у центрі Києва. О 22:17 Верховна Рада прийняла постанову «Про засудження застосування насильства, яке призвело до загибелі мирних громадян України». Цей правовий акт визнав, що дії силових структур були незаконними і постановив «Кабінету Міністрів України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству оборони України та підпорядкованим їм військовим та воєнізованим формуванням негайно припинити та не допускати надалі застосування сили. Заборонити використання будь-яких видів зброї та спеціальних засобів проти учасників акцій протесту»[86]. За прийняття цієї постанови проголосувало 236 депутатів, в тому числі 35 депутатів від фракції Партії регіонів та 35 позафракційних. Жодного голосу не дала лише фракція Комуністичної партії[87]. Ця постанова поклала край триденному кровопролиттю.
да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом.
Що ти мелеш? Нещасний.... Які Гаврилюки-Парасюки? Ти хоч в курсі коли вони потрапили в Парламент ..НАСТУПНОГО скликання. ?
jj1981ua написав: и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание...".
У нас Парламентсько-Президентська Республіка по Конституції Тому Парламент- це Єдиний орган, який по своєму статусу вищий від Президента... Але в ольгіно де святе пуло 20 років при безобмеженій владі - хіба про це знають?