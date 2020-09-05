jj1981ua написав:да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание..."
Ну звісно, Рада з парасюками відстій, а двічі осуджений завгар - вершина інтелекту, законності і моралі. Завгар здриснув і вивільнив місце для наступного. Він такий же сцикун, як і білоруський голова колгоспу. Так само боявся свого народу і чесних виборів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Мінцифри презентує проєкт, який допоможе ІТ-фахівцям з Білорусі швидко та безпечно переїхати в Україну. Україна готова підтримати IT-спеціалістів з Білорусі! Проєкт допоможе переїхати в Україну та легально працювати під час нестабільної ситуації в Республіці Білорусь.
jj1981ua написав:+1, гуляют с флагами без цели. точнее, как мне кажется, цель - это провокация силовиков на неадекватную агрессию, но все заканчивается бредом - бабские завывания "что вы творите?" и в таком духе в ответ на задержания с сопротивлением (задержания идут за несанкционированный митинг). и это подается как смелость. просто сюр какой-то. особенно смешно выглядят посты на нехте про карателей и предателей родины от канала, сидящего в польше. по аналогии, наиболее патриотичные украинцы сидят в штатах и канаде.
"Коллективный запад" совсем обленился, деградировал и зажлобился. Нельзя было выделить больше денег на масовку и лучшую организацию? Зумеры на самокатах - это что, "революция"?
Так и хочется запилить мем с сильной и слабой желтой собакой (революции до 2020, революции в 2020 )
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
greenozon написав:Як вам ініціатива для білоруського IT
Мінцифри презентує проєкт, який допоможе ІТ-фахівцям з Білорусі швидко та безпечно переїхати в Україну. Україна готова підтримати IT-спеціалістів з Білорусі! Проєкт допоможе переїхати в Україну та легально працювати під час нестабільної ситуації в Республіці Білорусь.