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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 117118119120
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:37

Re: Політична ситуація в Білорусі

  jj1981ua написав:да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание..."

Ну звісно, Рада з парасюками відстій, а двічі осуджений завгар - вершина інтелекту, законності і моралі. :)
Завгар здриснув і вивільнив місце для наступного. Він такий же сцикун, як і білоруський голова колгоспу. Так само боявся свого народу і чесних виборів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:54

Як вам ініціатива для білоруського IT

Мінцифри презентує проєкт, який допоможе ІТ-фахівцям з Білорусі швидко та безпечно переїхати в Україну.
Україна готова підтримати IT-спеціалістів з Білорусі! Проєкт допоможе переїхати в Україну та легально працювати під час нестабільної ситуації в Республіці Білорусь.

https://thedigital.gov.ua/news/prezentu ... te-bilorus

https://belarustoukraine.com/
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:09

  jj1981ua написав:+1, гуляют с флагами без цели. точнее, как мне кажется, цель - это провокация силовиков на неадекватную агрессию, но все заканчивается бредом - бабские завывания "что вы творите?" и в таком духе в ответ на задержания с сопротивлением (задержания идут за несанкционированный митинг). и это подается как смелость. просто сюр какой-то.
особенно смешно выглядят посты на нехте про карателей и предателей родины от канала, сидящего в польше.
по аналогии, наиболее патриотичные украинцы сидят в штатах и канаде.

"Коллективный запад" совсем обленился, деградировал и зажлобился.
Нельзя было выделить больше денег на масовку и лучшую организацию?
Зумеры на самокатах - это что, "революция"?

Так и хочется запилить мем с сильной и слабой желтой собакой (революции до 2020, революции в 2020 )

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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:19

  greenozon написав:Як вам ініціатива для білоруського IT

Мінцифри презентує проєкт, який допоможе ІТ-фахівцям з Білорусі швидко та безпечно переїхати в Україну.
Україна готова підтримати IT-спеціалістів з Білорусі! Проєкт допоможе переїхати в Україну та легально працювати під час нестабільної ситуації в Республіці Білорусь.

https://thedigital.gov.ua/news/prezentu ... te-bilorus

https://belarustoukraine.com/

А то для "иСБУшки" уже не хватает сырья для обысков :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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