Додано: Нед 06 вер, 2020 17:18

Читаю ватаноидов этой ветки и диву даюсь насколько они пропитаны ненавистью.

И даже царь-самозванец Лукашенко им в радость...

Холопы, одним словом, или лакеи.

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.