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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 118119120121>
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:37

Re: Політична ситуація в Білорусі

  jj1981ua написав:да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание..."

Ну звісно, Рада з парасюками відстій, а двічі осуджений завгар - вершина інтелекту, законності і моралі. :)
Завгар здриснув і вивільнив місце для наступного. Він такий же сцикун, як і білоруський голова колгоспу. Так само боявся свого народу і чесних виборів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 14:54

Як вам ініціатива для білоруського IT

Мінцифри презентує проєкт, який допоможе ІТ-фахівцям з Білорусі швидко та безпечно переїхати в Україну.
Україна готова підтримати IT-спеціалістів з Білорусі! Проєкт допоможе переїхати в Україну та легально працювати під час нестабільної ситуації в Республіці Білорусь.

https://thedigital.gov.ua/news/prezentu ... te-bilorus

https://belarustoukraine.com/
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:09

  jj1981ua написав:+1, гуляют с флагами без цели. точнее, как мне кажется, цель - это провокация силовиков на неадекватную агрессию, но все заканчивается бредом - бабские завывания "что вы творите?" и в таком духе в ответ на задержания с сопротивлением (задержания идут за несанкционированный митинг). и это подается как смелость. просто сюр какой-то.
особенно смешно выглядят посты на нехте про карателей и предателей родины от канала, сидящего в польше.
по аналогии, наиболее патриотичные украинцы сидят в штатах и канаде.

"Коллективный запад" совсем обленился, деградировал и зажлобился.
Нельзя было выделить больше денег на масовку и лучшую организацию?
Зумеры на самокатах - это что, "революция"?

Так и хочется запилить мем с сильной и слабой желтой собакой (революции до 2020, революции в 2020 )

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Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 15:19

  greenozon написав:Як вам ініціатива для білоруського IT

Мінцифри презентує проєкт, який допоможе ІТ-фахівцям з Білорусі швидко та безпечно переїхати в Україну.
Україна готова підтримати IT-спеціалістів з Білорусі! Проєкт допоможе переїхати в Україну та легально працювати під час нестабільної ситуації в Республіці Білорусь.

https://thedigital.gov.ua/news/prezentu ... te-bilorus

https://belarustoukraine.com/

А то для "иСБУшки" уже не хватает сырья для обысков :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:08

  budivelnik написав:У нас Парламентсько-Президентська Республіка по Конституції
Тому Парламент- це Єдиний орган, який по своєму статусу вищий від Президента...
Але в ольгіно де святе пуло 20 років при безобмеженій владі - хіба про це знають?

Ну надо же. Может ты, юрист из пту, просветишь меня и остальных по поводу юридической процедуры парламента по "убиранию" президента?
повылазят колхозники и всех "лечат"
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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    Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:10

      lapay написав:
      jj1981ua написав:да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание..."

    Ну звісно, Рада з парасюками відстій, а двічі осуджений завгар - вершина інтелекту, законності і моралі. :)
    Завгар здриснув і вивільнив місце для наступного. Він такий же сцикун, як і білоруський голова колгоспу. Так само боявся свого народу і чесних виборів.

    я не оправдываю дважды судимого. и тут я с вами согласен - янык оказался сцыкуном. но не лукашенко - вставил змагарам и прочему пропольскому сброду по самые помидоры :lol:
      один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
      порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
      jj1981ua
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      Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 16:32

        jj1981ua написав:
        pesikot написав:
        jj1981ua написав::lol: а я рад, что поляки с прибалтами облажались

      Сперва выдумать, что прибалты с поляки стоят за протестами в РБ.
      А потом "радоваться", что у них ничего не получилось

      Продолжай отгонять крокодилов и дальше

      да, это я все выдумал. и никакие поляки и прибалты этим не занимаются. и нехта в минске заседает. и... короче это все придумал я ... сам.
      и вообще это свободные люди вышли на протест и никто ними не управляет и не координирует. ну свАбоды люди хотят. нищеты, разрухи, убивания промышленности, свободно ездить в польшу на клубнику, малолетних неадекватов у власти и свАбоды!

      +++
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      Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:18

      Читаю ватаноидов этой ветки и диву даюсь насколько они пропитаны ненавистью.
      И даже царь-самозванец Лукашенко им в радость...
      Холопы, одним словом, или лакеи.
      Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
      swan forever
       
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      Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:24

      Re: Політична ситуація в Білорусі

        Вкладчик1234 написав:Коллективный запад" совсем обленился, деградировал и зажлобился.
      Нельзя было выделить больше денег на масовку и лучшую организацию?

      Ватан колаборант і далі тиражує кремлівські версії. :lol:
      "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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      Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:27

        jj1981ua написав:
        pesikot написав:
        jj1981ua написав:я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков.
      страны после этих революций в глубокой экономической .опе

      Это ты, что ли большинство ?
      Это уже психиатрия

      я - 1 человек. читать умеешь? а понимать прочитанное?
      революция делается не в интересах страны или народа (большинства)

      Если ты 1 человек, то и не говори за большинство, понимаешь прочитанное ?
      "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
      ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
      pesikot
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