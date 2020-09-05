jj1981ua написав:да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание..."
Ну звісно, Рада з парасюками відстій, а двічі осуджений завгар - вершина інтелекту, законності і моралі. Завгар здриснув і вивільнив місце для наступного. Він такий же сцикун, як і білоруський голова колгоспу. Так само боявся свого народу і чесних виборів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Мінцифри презентує проєкт, який допоможе ІТ-фахівцям з Білорусі швидко та безпечно переїхати в Україну. Україна готова підтримати IT-спеціалістів з Білорусі! Проєкт допоможе переїхати в Україну та легально працювати під час нестабільної ситуації в Республіці Білорусь.
jj1981ua написав:+1, гуляют с флагами без цели. точнее, как мне кажется, цель - это провокация силовиков на неадекватную агрессию, но все заканчивается бредом - бабские завывания "что вы творите?" и в таком духе в ответ на задержания с сопротивлением (задержания идут за несанкционированный митинг). и это подается как смелость. просто сюр какой-то. особенно смешно выглядят посты на нехте про карателей и предателей родины от канала, сидящего в польше. по аналогии, наиболее патриотичные украинцы сидят в штатах и канаде.
"Коллективный запад" совсем обленился, деградировал и зажлобился. Нельзя было выделить больше денег на масовку и лучшую организацию? Зумеры на самокатах - это что, "революция"?
Так и хочется запилить мем с сильной и слабой желтой собакой (революции до 2020, революции в 2020 )
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
greenozon написав:Як вам ініціатива для білоруського IT
Мінцифри презентує проєкт, який допоможе ІТ-фахівцям з Білорусі швидко та безпечно переїхати в Україну. Україна готова підтримати IT-спеціалістів з Білорусі! Проєкт допоможе переїхати в Україну та легально працювати під час нестабільної ситуації в Республіці Білорусь.
budivelnik написав:У нас Парламентсько-Президентська Республіка по Конституції Тому Парламент- це Єдиний орган, який по своєму статусу вищий від Президента... Але в ольгіно де святе пуло 20 років при безобмеженій владі - хіба про це знають?
Ну надо же. Может ты, юрист из пту, просветишь меня и остальных по поводу юридической процедуры парламента по "убиранию" президента? повылазят колхозники и всех "лечат"
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua написав:да, наша рада с полуобразованными парасюками-гаврилюками постоянно блещет идиотизмом. и постановление - это ни о чем. никакая рада по законодательству, увы, не может отстранить президента. до сих пор, кстати. вывод - это был госпереворот со всеми вытекающими. и однажды, но позже, прийдет к власти президент, который открутит все фаберже этим "рэволюцЫонерам" и их шавкам (модераторам привет ), ну а некоторые информ ресурсы будут закрыты "за разжигание..."
Ну звісно, Рада з парасюками відстій, а двічі осуджений завгар - вершина інтелекту, законності і моралі. Завгар здриснув і вивільнив місце для наступного. Він такий же сцикун, як і білоруський голова колгоспу. Так само боявся свого народу і чесних виборів.
я не оправдываю дважды судимого. и тут я с вами согласен - янык оказался сцыкуном. но не лукашенко - вставил змагарам и прочему пропольскому сброду по самые помидоры
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
jj1981ua написав::lol: а я рад, что поляки с прибалтами облажались
Сперва выдумать, что прибалты с поляки стоят за протестами в РБ. А потом "радоваться", что у них ничего не получилось
Продолжай отгонять крокодилов и дальше
да, это я все выдумал. и никакие поляки и прибалты этим не занимаются. и нехта в минске заседает. и... короче это все придумал я ... сам. и вообще это свободные люди вышли на протест и никто ними не управляет и не координирует. ну свАбоды люди хотят. нищеты, разрухи, убивания промышленности, свободно ездить в польшу на клубнику, малолетних неадекватов у власти и свАбоды!
jj1981ua написав:я исхожу из того, что цветная революция что в Украине что в Беларуси - это зло. она делается не в интересах страны или народа (большинства), а в интересах других государств и нескольких десятков-сотен-тысяч особо продажных внутренних политиков. страны после этих революций в глубокой экономической .опе
Это ты, что ли большинство ? Это уже психиатрия
я - 1 человек. читать умеешь? а понимать прочитанное? революция делается не в интересах страны или народа (большинства)
Если ты 1 человек, то и не говори за большинство, понимаешь прочитанное ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой