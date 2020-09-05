Любой противозападник говорит о кому-то вставить.
То есть, ему уже вставили со стороны РФ и он радуется
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:31
Любой противозападник говорит о кому-то вставить.
То есть, ему уже вставили со стороны РФ и он радуется
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 06 вер, 2020 17:45
Re: Політична ситуація в Білорусі
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек
Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает
К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:27
5 сентября в центре Минска состоялось очередное майданное действо - "Женский марш мира". 1,5-2 тыс. особей женского пола собрались рядом с Комаровским рынком, конечной точкой стала площадь Независимости. Держали в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги, флаги США, Великобритании, Канады, Польши, Литвы, Украины, Израиля, Италии, Германии, Албании и др. Задержаний не было.
Ударной силой марша выступила колонна лесбиянок. Под лозунгом "Лесбиянки против диктатуры".
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:39
і що, жодного мужика??
+50грн !
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