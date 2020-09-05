RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:31

  jj1981ua написав:я не оправдываю дважды судимого. и тут я с вами согласен - янык оказался сцыкуном. но не лукашенко - вставил змагарам и прочему пропольскому сброду по самые помидоры :lol:

Любой противозападник говорит о кому-то вставить.
То есть, ему уже вставили со стороны РФ и он радуется :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 31.08.09
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:45

Re: Політична ситуація в Білорусі

"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек

Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает

К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5187
З нами з: 31.08.09
Подякував: 338 раз.
Подякували: 1049 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:09

andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 732
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:27

5 сентября в центре Минска состоялось очередное майданное действо - "Женский марш мира". 1,5-2 тыс. особей женского пола собрались рядом с Комаровским рынком, конечной точкой стала площадь Независимости. Держали в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги, флаги США, Великобритании, Канады, Польши, Литвы, Украины, Израиля, Италии, Германии, Албании и др. Задержаний не было.

Ударной силой марша выступила колонна лесбиянок. Под лозунгом "Лесбиянки против диктатуры".
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 732
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:39

  andrein написав:5 сентября в центре Минска состоялось очередное майданное действо - "Женский марш мира". 1,5-2 тыс. особей женского пола собрались рядом с Комаровским рынком, конечной точкой стала площадь Независимости. Держали в руках плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги, флаги США, Великобритании, Канады, Польши, Литвы, Украины, Израиля, Италии, Германии, Албании и др. Задержаний не было.

Ударной силой марша выступила колонна лесбиянок. Под лозунгом "Лесбиянки против диктатуры".


і що, жодного мужика??
:D
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9489
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 644 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 118119120121
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (89106)
06.09.2020 20:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.