|
|
|
Політична ситуація в Білорусі
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Нед 06 вер, 2020 17:45
"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек
Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает
К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 5186
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 1048 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Нед 06 вер, 2020 19:09
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 733
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:21
pesikot написав:"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек
Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает
К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений
Вы можете сколько угодно повторять свою мантру, но это уже не протест, а брожение людей средней адекватности по городу с песнями и кричалками.
-
artsofpics
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 20.08.20
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|