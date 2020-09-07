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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:31
jj1981ua написав:
я не оправдываю дважды судимого. и тут я с вами согласен - янык оказался сцыкуном. но не лукашенко - вставил змагарам и прочему пропольскому сброду по самые помидоры
Любой противозападник говорит о кому-то вставить.
То есть, ему уже вставили со стороны РФ и он радуется
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:45
"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек
Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает
К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: Нед 06 вер, 2020 19:09
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Додано: Пон 07 вер, 2020 16:21
pesikot написав:"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек
Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает
К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений
Вы можете сколько угодно повторять свою мантру, но это уже не протест, а брожение людей средней адекватности по городу с песнями и кричалками.
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Додано: Пон 07 вер, 2020 18:06
artsofpics написав: pesikot написав:"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек
Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает
К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений
Вы можете сколько угодно повторять свою мантру, но это уже не протест, а брожение людей средней адекватности по городу с песнями и кричалками.
Мантру повторяєте якраз ви(і такі як ви): протестам кінець, там одні неадеквати і т.д. А те що вийшло 100к(ну може не 100, а 50) - це факт.
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