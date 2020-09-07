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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 118119120121>
Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:31

  jj1981ua написав:я не оправдываю дважды судимого. и тут я с вами согласен - янык оказался сцыкуном. но не лукашенко - вставил змагарам и прочему пропольскому сброду по самые помидоры :lol:

Любой противозападник говорит о кому-то вставить.
То есть, ему уже вставили со стороны РФ и он радуется :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 17:45

Re: Політична ситуація в Білорусі

"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек

Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает

К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 вер, 2020 19:09

andrein
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 16:21

  pesikot написав:"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек

Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает

К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений

Вы можете сколько угодно повторять свою мантру, но это уже не протест, а брожение людей средней адекватности по городу с песнями и кричалками.
artsofpics
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 18:06

  artsofpics написав:
  pesikot написав:"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек

Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает

К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений

Вы можете сколько угодно повторять свою мантру, но это уже не протест, а брожение людей средней адекватности по городу с песнями и кричалками.

Мантру повторяєте якраз ви(і такі як ви): протестам кінець, там одні неадеквати і т.д. А те що вийшло 100к(ну може не 100, а 50) - це факт.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 19:56

Как результат сегодняшней ситуации В Белоруссии :( :
https://www.interfax.ru/business/724821
- 15,8% ЗРВ, только за август.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:12

  Kudrjavuy написав:Как результат сегодняшней ситуации В Белоруссии :( :
https://www.interfax.ru/business/724821
- 15,8% ЗРВ, только за август.


Так как я понял, так до конца все не определились то ли Путин валит Бацьку с целью сделать его послушным, то ли поляки с литовцами валят.
Как вариант и те и другие валят.
Короче пока Аляксандру Грыгорявичу на покой, сейчас обсудят изменения в Конституцию и выборы в следующем году.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 20:21

  freeze написав:
  Kudrjavuy написав:Как результат сегодняшней ситуации В Белоруссии :( :
https://www.interfax.ru/business/724821
- 15,8% ЗРВ, только за август.


Так как я понял, так до конца все не определились то ли Путин валит Бацьку с целью сделать его послушным, то ли поляки с литовцами валят.
Как вариант и те и другие валят.
Короче пока Аляксандру Грыгорявичу на покой, сейчас обсудят изменения в Конституцию и выборы в следующем году.

Там валит только Путин.
Ваши придуманные поляки с литовцами только наблюдают
как-то так :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:00

Re: Політична ситуація в Білорусі

  pesikot написав:Там валит только Путин.
Ваши придуманные поляки с литовцами только наблюдают
как-то так

І то, валить не Лукашенко, а Навального.
Не випустить кермо Лукашенко, поки його не завалять, або не поставить слухняного наступника, з обмеженими повноваженнями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 21:42

  lapay написав:І то, валить не Лукашенко, а Навального.


Что-то с этим Новичком не то. Вроде позиционирование как боевого отравляющего вещества, а все цели живы, кроме одного кота и одного бомжа.
Тут давеча сына бывшего президента Египта Мурси траванули, так без вопросов и без всяких новичков чтобы наверняка, сердечный приступ и кладбище.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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