Любой противозападник говорит о кому-то вставить.
То есть, ему уже вставили со стороны РФ и он радуется
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Додано: Нед 06 вер, 2020 17:31
Любой противозападник говорит о кому-то вставить.
То есть, ему уже вставили со стороны РФ и он радуется
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Нед 06 вер, 2020 17:45
Re: Політична ситуація в Білорусі
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек
Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает
К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 07 вер, 2020 16:21
Вы можете сколько угодно повторять свою мантру, но это уже не протест, а брожение людей средней адекватности по городу с песнями и кричалками.
Додано: Пон 07 вер, 2020 18:06
Мантру повторяєте якраз ви(і такі як ви): протестам кінець, там одні неадеквати і т.д. А те що вийшло 100к(ну може не 100, а 50) - це факт.
Додано: Пон 07 вер, 2020 19:56
Как результат сегодняшней ситуации В Белоруссии :
- 15,8% ЗРВ, только за август.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Пон 07 вер, 2020 20:12
Так как я понял, так до конца все не определились то ли Путин валит Бацьку с целью сделать его послушным, то ли поляки с литовцами валят.
Как вариант и те и другие валят.
Короче пока Аляксандру Грыгорявичу на покой, сейчас обсудят изменения в Конституцию и выборы в следующем году.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
Додано: Пон 07 вер, 2020 20:21
Там валит только Путин.
Ваши придуманные поляки с литовцами только наблюдают
как-то так
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Пон 07 вер, 2020 21:00
Re: Політична ситуація в Білорусі
І то, валить не Лукашенко, а Навального.
Не випустить кермо Лукашенко, поки його не завалять, або не поставить слухняного наступника, з обмеженими повноваженнями.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Пон 07 вер, 2020 21:42
Что-то с этим Новичком не то. Вроде позиционирование как боевого отравляющего вещества, а все цели живы, кроме одного кота и одного бомжа.
Тут давеча сына бывшего президента Египта Мурси траванули, так без вопросов и без всяких новичков чтобы наверняка, сердечный приступ и кладбище.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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