Ну а смысл этих брожений и кричалок?
А люди... ну просто обманутые, которые не понимают, что результатом революции будут: обнищание населения и потому массовый выезд на заработки (вот очередной министр карликовой Литвы кудахчет об уходящей власти в надежде на дешевую рабочую силу), закрытие предприятий, рост цен на комуналку в разы, насилие в адрес оппонентов (эти псевдодемократы звереют, а иногда сжигают и убивают несогласных с их единственно правильным мнением)...
Я не понимаю вас - за что вы белорусов ненавидите? Или это как обычно - нам плохо, пусть и им будет?