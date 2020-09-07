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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:08

  andrijk777 написав:Мантру повторяєте якраз ви(і такі як ви): протестам кінець, там одні неадеквати і т.д. А те що вийшло 100к(ну може не 100, а 50) - це факт.

Ну а смысл этих брожений и кричалок?
А люди... ну просто обманутые, которые не понимают, что результатом революции будут: обнищание населения и потому массовый выезд на заработки (вот очередной министр карликовой Литвы кудахчет об уходящей власти в надежде на дешевую рабочую силу), закрытие предприятий, рост цен на комуналку в разы, насилие в адрес оппонентов (эти псевдодемократы звереют, а иногда сжигают и убивают несогласных с их единственно правильным мнением)...
Я не понимаю вас - за что вы белорусов ненавидите? Или это как обычно - нам плохо, пусть и им будет?
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