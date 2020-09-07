andrijk777 написав:Мантру повторяєте якраз ви(і такі як ви): протестам кінець, там одні неадеквати і т.д. А те що вийшло 100к(ну може не 100, а 50) - це факт.
Ну а смысл этих брожений и кричалок? А люди... ну просто обманутые, которые не понимают, что результатом революции будут: обнищание населения и потому массовый выезд на заработки (вот очередной министр карликовой Литвы кудахчет об уходящей власти в надежде на дешевую рабочую силу), закрытие предприятий, рост цен на комуналку в разы, насилие в адрес оппонентов (эти псевдодемократы звереют, а иногда сжигают и убивают несогласных с их единственно правильным мнением)... Я не понимаю вас - за что вы белорусов ненавидите? Или это как обычно - нам плохо, пусть и им будет?
freeze написав:Что-то с этим Новичком не то. Вроде позиционирование как боевого отравляющего вещества, а все цели живы, кроме одного кота и одного бомжа.
Цей Новачок, як візитка Яроша, щоб всі зрозуміли, хто зробив. Правда він не дуже ефективний, бо повільно діє, з трьох мішеней тільки болгарський бізнесмен помер. Путін грається, як кішка з мишкою. В нього реальні конкуренти комуністи з жиріновцями, а не демопозиція чи блогер Навальний. Він їх кандидатів теж давить, але адміністративно і кримінально. Навальний вже через це пройшов, і отримав наступний рівень впливу. Скоріше за все, як урок всім іншим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
freeze написав:Что-то с этим Новичком не то. Вроде позиционирование как боевого отравляющего вещества, а все цели живы, кроме одного кота и одного бомжа.
Цей Новачок, як візитка Яроша, щоб всі зрозуміли, хто зробив. Правда він не дуже ефективний, бо повільно діє, з трьох мішеней тільки болгарський бізнесмен помер. Путін грається, як кішка з мишкою. В нього реальні конкуренти комуністи з жиріновцями, а не демопозиція чи блогер Навальний. Він їх кандидатів теж давить, але адміністративно і кримінально. Навальний вже через це пройшов, і отримав наступний рівень впливу. Скоріше за все, як урок всім іншим.