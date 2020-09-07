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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:08

  andrijk777 написав:Мантру повторяєте якраз ви(і такі як ви): протестам кінець, там одні неадеквати і т.д. А те що вийшло 100к(ну може не 100, а 50) - це факт.

Ну а смысл этих брожений и кричалок?
А люди... ну просто обманутые, которые не понимают, что результатом революции будут: обнищание населения и потому массовый выезд на заработки (вот очередной министр карликовой Литвы кудахчет об уходящей власти в надежде на дешевую рабочую силу), закрытие предприятий, рост цен на комуналку в разы, насилие в адрес оппонентов (эти псевдодемократы звереют, а иногда сжигают и убивают несогласных с их единственно правильным мнением)...
Я не понимаю вас - за что вы белорусов ненавидите? Или это как обычно - нам плохо, пусть и им будет?
artsofpics
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 22:41

Re: Політична ситуація в Білорусі

  freeze написав:Что-то с этим Новичком не то. Вроде позиционирование как боевого отравляющего вещества, а все цели живы, кроме одного кота и одного бомжа.

Цей Новачок, як візитка Яроша, щоб всі зрозуміли, хто зробив. Правда він не дуже ефективний, бо повільно діє, з трьох мішеней тільки болгарський бізнесмен помер.
Путін грається, як кішка з мишкою. В нього реальні конкуренти комуністи з жиріновцями, а не демопозиція чи блогер Навальний. Він їх кандидатів теж давить, але адміністративно і кримінально.
Навальний вже через це пройшов, і отримав наступний рівень впливу. Скоріше за все, як урок всім іншим.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:49

  lapay написав:
  freeze написав:Что-то с этим Новичком не то. Вроде позиционирование как боевого отравляющего вещества, а все цели живы, кроме одного кота и одного бомжа.

Цей Новачок, як візитка Яроша, щоб всі зрозуміли, хто зробив. Правда він не дуже ефективний, бо повільно діє, з трьох мішеней тільки болгарський бізнесмен помер.
Путін грається, як кішка з мишкою. В нього реальні конкуренти комуністи з жиріновцями, а не демопозиція чи блогер Навальний. Він їх кандидатів теж давить, але адміністративно і кримінально.
Навальний вже через це пройшов, і отримав наступний рівень впливу. Скоріше за все, як урок всім іншим.

Т.е. вы еще и по российской политике эксперт? :lol:
artsofpics
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Повідомлення Додано: Пон 07 вер, 2020 23:57

  artsofpics написав:
  pesikot написав:"Марш единства" в Беларуси: на улицы Минска вышли 100 тысяч человек, десятки – задержаны (фото, видео)
Для тех, кто в школе скурил букварь, напоминаю - сегодня выходной день
На протесты, в свой выходный день, выходят около 100 тысяч человек

Это чтобы, всякие шавки не тявкали, что на протесты выходят только бездельники, а "простой народ" работает

К тому же, всё население РБ - меньше 10 миллионов. Это высокий показатель протестных волнений

Вы можете сколько угодно повторять свою мантру, но это уже не протест, а брожение людей средней адекватности по городу с песнями и кричалками.

Обнулённый, марш под шконку.
Когда уже на ватаноидов фильтры поставят?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 02:53

«...перспективы, так называемой, цветной революции в Минске невелики и если она неизбежна, Россия вполне может вмешаться военным путем, чтобы предотвратить ее. Это расширит возможности России и в целом будет рассматриваться как неудача для США».

Из доклада RAND Corporation правительству США.
2019 г.
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