andrein написав:
«...перспективы, так называемой, цветной революции в Минске невелики и если она неизбежна, Россия вполне может вмешаться военным путем, чтобы предотвратить ее. Это расширит возможности России и в целом будет рассматриваться как неудача для США».
Из доклада RAND Corporation правительству США.
2019 г.
О "цветной революции" - там изначально не было и речи.
РФ решило поменять Лукашенко, что стал активно вести белорусскую политику.
Сейчас их(Белоруссию) - опускают в экономическом плане ниже РФ.
Лукашенко(сломали), поставили перед фактом безальтернативности про РФской политики.
В течении ближайшего года население вкусит все прелести.
Молодые, что выросли при Лукашенко, сладко ели, в тепле спали,... - вкусят жизнь на 20$. Это те, кто останется в Белоруссии - но я почему то уверен, что те, "активные" - в Белоруссии не задержаться(чтобы честно и тяжким трудом строить новое богатое Государство и его независимость
).
Как пояснял не уважаемый jj1981ua писал(а):
- в Польше, или Прибалтике, или где нибудь подальше, за деньги из РФ - будут создавать информационное поле.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.