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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 118119120121
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 02:53

«...перспективы, так называемой, цветной революции в Минске невелики и если она неизбежна, Россия вполне может вмешаться военным путем, чтобы предотвратить ее. Это расширит возможности России и в целом будет рассматриваться как неудача для США».

Из доклада RAND Corporation правительству США.
2019 г.
andrein
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 12:12

  andrein написав:«...перспективы, так называемой, цветной революции в Минске невелики и если она неизбежна, Россия вполне может вмешаться военным путем, чтобы предотвратить ее. Это расширит возможности России и в целом будет рассматриваться как неудача для США».

Из доклада RAND Corporation правительству США.
2019 г.

О "цветной революции" - там изначально не было и речи.

РФ решило поменять Лукашенко, что стал активно вести белорусскую политику.
Сейчас их(Белоруссию) - опускают в экономическом плане ниже РФ.
Лукашенко(сломали), поставили перед фактом безальтернативности про РФской политики.
В течении ближайшего года население вкусит все прелести.
Молодые, что выросли при Лукашенко, сладко ели, в тепле спали,... - вкусят жизнь на 20$. Это те, кто останется в Белоруссии - но я почему то уверен, что те, "активные" - в Белоруссии не задержаться(чтобы честно и тяжким трудом строить новое богатое Государство и его независимость).

Как пояснял не уважаемый jj1981ua писал(а): - в Польше, или Прибалтике, или где нибудь подальше, за деньги из РФ - будут создавать информационное поле.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 14:56

Schmit
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:17

  pesikot написав:Там валит только Путин.
Ваши придуманные поляки с литовцами только наблюдают
как-то так :)


Так Путин же официально признал победителем Лукашенко.
А вот поляки и литовцы (да и прочие ЕС президенты) как раз не признают.
Да и СМИ российские, в основном, вроде как за Луку, а вот западные СМИ все как один против.
Да и сам Лука прямо говорит, что его валят со стороны Запада.

Что-то у вас опять конспирология и "рука страшного Кремля" везде мерещится.
Теперь уже точно не вернусь
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Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 16:30

  lapay написав:
  freeze написав:Что-то с этим Новичком не то. Вроде позиционирование как боевого отравляющего вещества, а все цели живы, кроме одного кота и одного бомжа.

Цей Новачок, як візитка Яроша, щоб всі зрозуміли, хто зробив. Правда він не дуже ефективний, бо повільно діє, з трьох мішеней тільки болгарський бізнесмен помер.
Путін грається, як кішка з мишкою. В нього реальні конкуренти комуністи з жиріновцями, а не демопозиція чи блогер Навальний. Він їх кандидатів теж давить, але адміністративно і кримінально.
Навальний вже через це пройшов, і отримав наступний рівень впливу. Скоріше за все, як урок всім іншим.

Ни, не те ни другие. Но если подполковник пойдет в 24-ом на новый срок, велика вероятность, что протесты в России буду на порядок сильнее белорусских. Только никто тапочки, вставая на скамейки, снимать не будет.
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