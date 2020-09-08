Додано: Вів 08 вер, 2020 12:12

andrein написав: «...перспективы, так называемой, цветной революции в Минске невелики и если она неизбежна, Россия вполне может вмешаться военным путем, чтобы предотвратить ее. Это расширит возможности России и в целом будет рассматриваться как неудача для США».



Из доклада RAND Corporation правительству США.

2019 г. «...перспективы, так называемой, цветной революции в Минске невелики и если она неизбежна, Россия вполне может вмешаться военным путем, чтобы предотвратить ее. Это расширит возможности России и в целом будет рассматриваться как неудача для США».Из доклада RAND Corporation правительству США.2019 г.

О "цветной революции" - там изначально не было и речи.РФ решило поменять Лукашенко, что стал активно вести белорусскую политику.Сейчас их(Белоруссию) - опускают в экономическом плане ниже РФ.Лукашенко(сломали), поставили перед фактом безальтернативности про РФской политики.В течении ближайшего года население вкусит все прелести.Молодые, что выросли при Лукашенко, сладко ели, в тепле спали,... - вкусят жизнь на 20$. Это те, кто останется в Белоруссии - но я почему то уверен, что те, "активные" - в Белоруссии не задержаться().Как пояснял не уважаемый- в Польше, или Прибалтике, или где нибудь подальше, за деньги из РФ - будут создавать информационное поле.