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Політична ситуація в Білорусі
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Додано: Вів 08 вер, 2020 02:53
«...перспективы, так называемой, цветной революции в Минске невелики и если она неизбежна, Россия вполне может вмешаться военным путем, чтобы предотвратить ее. Это расширит возможности России и в целом будет рассматриваться как неудача для США».
Из доклада RAND Corporation правительству США.
2019 г.
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andrein
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Додано: Вів 08 вер, 2020 12:12
andrein написав:
«...перспективы, так называемой, цветной революции в Минске невелики и если она неизбежна, Россия вполне может вмешаться военным путем, чтобы предотвратить ее. Это расширит возможности России и в целом будет рассматриваться как неудача для США».
Из доклада RAND Corporation правительству США.
2019 г.
О "цветной революции" - там изначально не было и речи.
РФ решило поменять Лукашенко, что стал активно вести белорусскую политику.
Сейчас их(Белоруссию) - опускают в экономическом плане ниже РФ.
Лукашенко(сломали), поставили перед фактом безальтернативности про РФской политики.
В течении ближайшего года население вкусит все прелести.
Молодые, что выросли при Лукашенко, сладко ели, в тепле спали,... - вкусят жизнь на 20$. Это те, кто останется в Белоруссии - но я почему то уверен, что те, "активные" - в Белоруссии не задержаться(чтобы честно и тяжким трудом строить новое богатое Государство и его независимость
).
Как пояснял не уважаемый jj1981ua писал(а):
- в Польше, или Прибалтике, или где нибудь подальше, за деньги из РФ - будут создавать информационное поле.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 14:56
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Додано: Вів 08 вер, 2020 16:17
pesikot написав:
Там валит только Путин.
Ваши придуманные поляки с литовцами только наблюдают
как-то так
Так Путин же официально признал победителем Лукашенко.
А вот поляки и литовцы (да и прочие ЕС президенты) как раз не признают.
Да и СМИ российские, в основном, вроде как за Луку, а вот западные СМИ все как один против.
Да и сам Лука прямо говорит, что его валят со стороны Запада.
Что-то у вас опять конспирология и "рука страшного Кремля" везде мерещится.
Теперь уже точно не вернусь
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Shram
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Додано: Вів 08 вер, 2020 16:30
lapay написав: freeze написав:
Что-то с этим Новичком не то. Вроде позиционирование как боевого отравляющего вещества, а все цели живы, кроме одного кота и одного бомжа.
Цей Новачок, як візитка Яроша, щоб всі зрозуміли, хто зробив. Правда він не дуже ефективний, бо повільно діє, з трьох мішеней тільки болгарський бізнесмен помер.
Путін грається, як кішка з мишкою. В нього реальні конкуренти комуністи з жиріновцями
, а не демопозиція чи блогер Навальний. Він їх кандидатів теж давить, але адміністративно і кримінально.
Навальний вже через це пройшов, і отримав наступний рівень впливу. Скоріше за все, як урок всім іншим.
Ни, не те ни другие. Но если подполковник пойдет в 24-ом на новый срок, велика вероятность, что протесты в России буду на порядок сильнее белорусских. Только никто тапочки, вставая на скамейки, снимать не будет.
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Волгарь
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Додано: Вів 08 вер, 2020 17:54
Волгарь написав:
Ни, не те ни другие. Но если подполковник пойдет в 24-ом на новый срок, велика вероятность, что протесты в России буду на порядок сильнее белорусских. Только никто тапочки, вставая на скамейки, снимать не будет.
В регіонах саме вони реальні конкуренти єдиноросам, і там їх добряче давлять адміністративно, на виборах, чи кримінально, як Фургала. Не певен, що буде бунт, поки Путін живий чи молодше вісімдесяти. Не має ще революційної ситуації. Верхи ще можуть нічого не змінювати, а низи ще не хочуть.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Вів 08 вер, 2020 21:31
Shram написав:
Так Путин же официально признал победителем Лукашенко.
Ну признал и Лука теперь лепечет о Союзном государстве. Сам догадаешься почему ?
Shram написав:
А вот поляки и литовцы (да и прочие ЕС президенты) как раз не признают.
Не признают и что ? Не признание - не означает организацию протестов
Shram написав:
Да и сам Лука прямо говорит, что его валят со стороны Запада.
Колхознику верит - себя не уважать.
Shram написав:
Что-то у вас опять конспирология и "рука страшного Кремля" везде мерещится.
Зато у тебя везде цветные революции мерещатся и влияние Запада
Повторю и тебе, если ты поймешь.
Вот этот нарратив - протесты против Луки, значит протесты против РФ и в пользу Запада, ошибочен.
Белорусы протестуют против конкретного Луки, который всех достал со своим сыном Колей. И белорусы поддержат любого пророссийского кандитата на пост президента, кроме Луки
И вся эта их "оппозиция" - она пророссийская
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:51
pesikot написав: Shram написав:
Так Путин же официально признал победителем Лукашенко.
Ну признал и Лука теперь лепечет о Союзном государстве. Сам догадаешься почему ?
они годами обсуждают и подписывают бумажки о союзном государстве и одкб
pesikot написав: Shram написав:
А вот поляки и литовцы (да и прочие ЕС президенты) как раз не признают.
Не признают и что ? Не признание - не означает организацию протестов
поляки и литовцы, впрочем как и мы, - это американские собачки на поводке.
pesikot написав: Shram написав:
Да и сам Лука прямо говорит, что его валят со стороны Запада.
Колхознику верит - себя не уважать.
этот колхозник 26 лет у власти и ввп его страны больше чем у нашей. а ты и дальше радуйся, что твои дети будут в польше батрачить.
pesikot написав: Shram написав:
Что-то у вас опять конспирология и "рука страшного Кремля" везде мерещится.
Зато у тебя везде цветные революции мерещатся и влияние Запада
ну конечно, это вообще народ (бабы-завывальщицы) буянят. и никаких похожих элементов вообще нет, так?
pesikot написав: pesikot написав:
Повторю и тебе, если ты поймешь.
Вот этот нарратив - протесты против Луки, значит протесты против РФ и в пользу Запада, ошибочен.
Белорусы протестуют против конкретного Луки, который всех достал со своим сыном Колей. И белорусы поддержат любого пророссийского кандитата на пост президента, кроме Луки И вся эта их "оппозиция" - она пророссийская
точно. достал. и они самоорганизовались вокруг домохозяйки и еще 2-х каких-то бабенок без программы, понятных тезисов и под возгласами о свободе)
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Вів 08 вер, 2020 22:54
Kudrjavuy написав: andrein написав:
«...перспективы, так называемой, цветной революции в Минске невелики и если она неизбежна, Россия вполне может вмешаться военным путем, чтобы предотвратить ее. Это расширит возможности России и в целом будет рассматриваться как неудача для США».
Из доклада RAND Corporation правительству США.
2019 г.
О "цветной революции" - там изначально не было и речи.
РФ решило поменять Лукашенко, что стал активно вести белорусскую политику.
Сейчас их(Белоруссию) - опускают в экономическом плане ниже РФ.
Лукашенко(сломали), поставили перед фактом безальтернативности про РФской политики.
В течении ближайшего года население вкусит все прелести.
Молодые, что выросли при Лукашенко, сладко ели, в тепле спали,... - вкусят жизнь на 20$. Это те, кто останется в Белоруссии - но я почему то уверен, что те, "активные" - в Белоруссии не задержаться(чтобы честно и тяжким трудом строить новое богатое Государство и его независимость
).
Как пояснял не уважаемый jj1981ua писал(а):
- в Польше, или Прибалтике, или где нибудь подальше, за деньги из РФ - будут создавать информационное поле.
я вас не знаю и мне ваше уважение ... но где я такое писал?
я вообще не понял при чем тут я - текст ваш не понял
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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Додано: Вів 08 вер, 2020 23:02
freeze написав:
Так как я понял, так до конца все не определились то ли Путин валит Бацьку с целью сделать его послушным, то ли поляки с литовцами валят.
Как вариант и те и другие валят.
Короче пока Аляксандру Грыгорявичу на покой, сейчас обсудят изменения в Конституцию и выборы в следующем году.
Да Лукашенко просто нужно потянуть время пока протест окончательно рассосется. А потом может смена Конституции, а может и нет. Может и выборы, а может и нет.
В 2010 уже были попытки и был штурм Дома правительства, а потом все успокоилось и уже 10 лет сидит Лукашенко дальше в президентах.
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