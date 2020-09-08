pesikot написав:
Ну признал и Лука теперь лепечет о Союзном государстве. Сам догадаешься почему ?
Не признают и что ? Не признание - не означает организацию протестов
Колхознику верит - себя не уважать.
Зато у тебя везде цветные революции мерещатся и влияние Запада
Повторю и тебе, если ты поймешь.
Вот этот нарратив - протесты против Луки, значит протесты против РФ и в пользу Запада, ошибочен.
Белорусы протестуют против конкретного Луки, который всех достал со своим сыном Колей.
Путин врет, что поддерживает Луку
Литовцы и поляки врут, что против Луки
ЕС врет, что против Луки.
Белорусская оппозиция врет, что её активно поддерживает Запад и что идет очень негативная реакция со стороны Москвы.
Лука врет что против него Запад и за него Россия.
И только pesikot точно знает что все его вокруг обманывают и что его теория построенная на на кофейной гуще исключительно верна.