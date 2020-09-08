Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політика та гроші / Політична ситуація в Білорусі Політична ситуація в Білорусі + Додати

тему Відповісти

на тему #<1 ... 119120121122 Додано: Вів 08 вер, 2020 23:30 pesikot написав: Shram написав: Так Путин же официально признал победителем Лукашенко.

Так Путин же официально признал победителем Лукашенко.

Ну признал и Лука теперь лепечет о Союзном государстве. Сам догадаешься почему ?



Shram написав: А вот поляки и литовцы (да и прочие ЕС президенты) как раз не признают.

А вот поляки и литовцы (да и прочие ЕС президенты) как раз не признают.

Не признают и что ? Не признание - не означает организацию протестов



Shram написав: Да и сам Лука прямо говорит, что его валят со стороны Запада.

Да и сам Лука прямо говорит, что его валят со стороны Запада.

Колхознику верит - себя не уважать.



Shram написав: Что-то у вас опять конспирология и "рука страшного Кремля" везде мерещится. Что-то у вас опять конспирология и "рука страшного Кремля" везде мерещится.

Зато у тебя везде цветные революции мерещатся и влияние Запада



Повторю и тебе, если ты поймешь.

Вот этот нарратив - протесты против Луки, значит протесты против РФ и в пользу Запада, ошибочен.



Белорусы протестуют против конкретного Луки, который всех достал со своим сыном Колей. Ну признал и Лука теперь лепечет о Союзном государстве. Сам догадаешься почему ?Не признают и что ? Не признание - не означает организацию протестовКолхознику верит - себя не уважать.Зато у тебя везде цветные революции мерещатся и влияние ЗападаПовторю и тебе, если ты поймешь.Вот этот нарратив - протесты против Луки, значит протесты против РФ и в пользу Запада, ошибочен.Белорусы протестуют против конкретного Луки, который всех достал со своим сыном Колей.



Путин врет, что поддерживает Луку

Литовцы и поляки врут, что против Луки

ЕС врет, что против Луки.

Белорусская оппозиция врет, что её активно поддерживает Запад и что идет очень негативная реакция со стороны Москвы.

Лука врет что против него Запад и за него Россия.



И только pesikot точно знает что все его вокруг обманывают и что его теория построенная на на кофейной гуще исключительно верна. Путин врет, что поддерживает ЛукуЛитовцы и поляки врут, что против ЛукиЕС врет, что против Луки.Белорусская оппозиция врет, что её активно поддерживает Запад и что идет очень негативная реакция со стороны Москвы.Лука врет что против него Запад и за него Россия.И толькоточно знает что все его вокруг обманывают и что его теория построенная на на кофейной гуще исключительно верна. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3140 З нами з: 26.03.16 Подякував: 166 раз. Подякували: 961 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 119120121122 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор