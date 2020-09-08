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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:30

  pesikot написав:
  Shram написав:Так Путин же официально признал победителем Лукашенко.

Ну признал и Лука теперь лепечет о Союзном государстве. Сам догадаешься почему ?

  Shram написав:А вот поляки и литовцы (да и прочие ЕС президенты) как раз не признают.

Не признают и что ? Не признание - не означает организацию протестов

  Shram написав:Да и сам Лука прямо говорит, что его валят со стороны Запада.

Колхознику верит - себя не уважать.

  Shram написав:Что-то у вас опять конспирология и "рука страшного Кремля" везде мерещится.

Зато у тебя везде цветные революции мерещатся и влияние Запада

Повторю и тебе, если ты поймешь.
Вот этот нарратив - протесты против Луки, значит протесты против РФ и в пользу Запада, ошибочен.

Белорусы протестуют против конкретного Луки, который всех достал со своим сыном Колей.


Путин врет, что поддерживает Луку
Литовцы и поляки врут, что против Луки
ЕС врет, что против Луки.
Белорусская оппозиция врет, что её активно поддерживает Запад и что идет очень негативная реакция со стороны Москвы.
Лука врет что против него Запад и за него Россия.

И только pesikot точно знает что все его вокруг обманывают и что его теория построенная на на кофейной гуще исключительно верна.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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