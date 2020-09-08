RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Вів 08 вер, 2020 23:30

  pesikot написав:
  Shram написав:Так Путин же официально признал победителем Лукашенко.

Ну признал и Лука теперь лепечет о Союзном государстве. Сам догадаешься почему ?

  Shram написав:А вот поляки и литовцы (да и прочие ЕС президенты) как раз не признают.

Не признают и что ? Не признание - не означает организацию протестов

  Shram написав:Да и сам Лука прямо говорит, что его валят со стороны Запада.

Колхознику верит - себя не уважать.

  Shram написав:Что-то у вас опять конспирология и "рука страшного Кремля" везде мерещится.

Зато у тебя везде цветные революции мерещатся и влияние Запада

Повторю и тебе, если ты поймешь.
Вот этот нарратив - протесты против Луки, значит протесты против РФ и в пользу Запада, ошибочен.

Белорусы протестуют против конкретного Луки, который всех достал со своим сыном Колей.


Путин врет, что поддерживает Луку
Литовцы и поляки врут, что против Луки
ЕС врет, что против Луки.
Белорусская оппозиция врет, что её активно поддерживает Запад и что идет очень негативная реакция со стороны Москвы.
Лука врет что против него Запад и за него Россия.

И только pesikot точно знает что все его вокруг обманывают и что его теория построенная на на кофейной гуще исключительно верна.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
Повідомлень: 3142
З нами з: 26.03.16
Подякував: 166 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:40

Неее, Европа не вмешивается

Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265834/
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9862
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1153 раз.
Подякували: 2675 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 17:08

  antey1969 написав:Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265834/

сброд собрался, который типа не вмешивается во внутренние дела. а сами спят и видят как раздолбать очередную страну и получить побольше батраков для сбора ягод

зы: ну реально оборзевшие - вы себе представляете посла Беларуси, который в Литве приехал к человеку, которого хотят задержать правоохранительные органы? бред же, нет? а эта кучка клоунов приперлась "защищать". и им глубоко плевать на законы, которые возможно человек нарушил. послы *** - их сходу нужно высылать за вмешательство во внутренние дела
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
    jj1981ua
    Аватар користувача
     
    Повідомлень: 396
    З нами з: 01.03.14
    Подякував: 65 раз.
    Подякували: 122 раз.
     
    Профіль
      #<1 ... 119120121122
    Форум:
    + Додати
        тему
    Відповісти
    на тему
    Зараз переглядають цей форум: jj1981ua і 0 гостей
    Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

    Видалити встановлені форумом файли cookie
    Зараз обговорюється
    Все материалы
    Топ
    відповідей
    Топ
    користувачів
    В контексті FINANCE.UA
    Топ новини
    Реклама

    Форуми Finance.ua


    Finance.ua


    При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
    для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
    Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
    Powered by phpBB.