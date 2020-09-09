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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 119120121122
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 15:40

Неее, Европа не вмешивается

Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265834/
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 18:42

  antey1969 написав:Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/09/9/7265834/

Ну це якісь дитячі кроки.
Якщо схочуть арештувати, то ніякі посли їй не допоможуть, чи може вони спати з нею будуть?
І позиція Європи в цьому питанні зрозуміла і очевидна, тому не зрозумілі ці дії.
Точніше зрозумілі, але надто примітивні.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:03

Shram
Брехло ты уфимское, не приписывай мне то, чего я не говорил.

Теперь по сути.
Важно не испортить отношения между нашими народами: Тихановская обратилась к россиянам (видео)
"Ни на каком этапе это не была борьба против России. И уверена: не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающими обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", - заявила Тихановская
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:19

2020-09-09

2020-09-09

1) Лукашенко говорит, что протестующие ловят сигналы из космоса
Александр Лукашенко утверждает, что американцы дали сигнал из космоса протестующим, которые 23 августа двинулись с акцией к его резиденции

Лука продолжает ехать кукухой.

2) Сербия решила не отправлять военных на учения в Беларусь
«В следующий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС – ни с Востоком, ни с Западом», – заявил Вулин

Сербы подумали и решили "А воно нам треба"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:26

  pesikot написав:Shram
Брехло ты уфимское, не приписывай мне то, чего я не говорил.



Ты давай не крутись ужом на сковородке.
Твои слова что Путин валит Лукашенко, и что за всей этой ситуацией стоит Кремль?
Вот на чём основано твоё убеждение, кроме как не на ненависти к российской власти?
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 19:29

  pesikot написав:2020-09-09

1) Лукашенко говорит, что протестующие ловят сигналы из космоса
Александр Лукашенко утверждает, что американцы дали сигнал из космоса протестующим, которые 23 августа двинулись с акцией к его резиденции

Лука продолжает ехать кукухой.



Кукухой поехал ты, если не можешь прямую речь Лукашенко прочитать.
Там про протестующих ни слова.

"Я сажусь в вертолет, однако они же, сволочи, американцы же ведут, они же из космоса видят все. И они в свой центр под Варшавой дали сигнал, что президентский вертолет поднялся», – сообщил Лукашенко.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:12

Shram
Отлично, ты подтвердил, что Лукашенко поехал кукухой :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 20:18

  Shram написав:Твои слова что Путин валит Лукашенко, и что за всей этой ситуацией стоит Кремль?
Вот на чём основано твоё убеждение, кроме как не на ненависти к российской власти?

Я тебе ответил, брехло ты уфимское - не приписывай мне то, чего я не говорил

И вытащи свою голову из ж***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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