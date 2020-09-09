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Додано: Сер 09 вер, 2020 15:40
Неее, Европа не вмешивается
Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
Додано: Сер 09 вер, 2020 18:42
Ну це якісь дитячі кроки.
Якщо схочуть арештувати, то ніякі посли їй не допоможуть, чи може вони спати з нею будуть?
І позиція Європи в цьому питанні зрозуміла і очевидна, тому не зрозумілі ці дії.
Точніше зрозумілі, але надто примітивні.
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:03
Shram
Брехло ты уфимское, не приписывай мне то, чего я не говорил.
Теперь по сути.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:19
2020-09-09
2020-09-09
1)
Лука продолжает ехать кукухой.
2)
Сербы подумали и решили "А воно нам треба"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:26
Ты давай не крутись ужом на сковородке.
Твои слова что Путин валит Лукашенко, и что за всей этой ситуацией стоит Кремль?
Вот на чём основано твоё убеждение, кроме как не на ненависти к российской власти?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 09 вер, 2020 19:29
Кукухой поехал ты, если не можешь прямую речь Лукашенко прочитать.
Там про протестующих ни слова.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:12
Shram
Отлично, ты подтвердил, что Лукашенко поехал кукухой
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Сер 09 вер, 2020 20:18
Я тебе ответил, брехло ты уфимское - не приписывай мне то, чего я не говорил
И вытащи свою голову из ж***
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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