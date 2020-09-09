Ну це якісь дитячі кроки. Якщо схочуть арештувати, то ніякі посли їй не допоможуть, чи може вони спати з нею будуть? І позиція Європи в цьому питанні зрозуміла і очевидна, тому не зрозумілі ці дії. Точніше зрозумілі, але надто примітивні.
"Ни на каком этапе это не была борьба против России. И уверена: не станет таковой. Пожалуйста, не верьте пропагандистским СМИ и политикам, утверждающими обратное. Очень важно не испортить отношения между нашими народами", - заявила Тихановская
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Shram Брехло ты уфимское, не приписывай мне то, чего я не говорил.
Ты давай не крутись ужом на сковородке. Твои слова что Путин валит Лукашенко, и что за всей этой ситуацией стоит Кремль? Вот на чём основано твоё убеждение, кроме как не на ненависти к российской власти?
Ну це якісь дитячі кроки. Якщо схочуть арештувати, то ніякі посли їй не допоможуть, чи може вони спати з нею будуть? І позиція Європи в цьому питанні зрозуміла і очевидна, тому не зрозумілі ці дії. Точніше зрозумілі, але надто примітивні.
ага. на самом деле их нужно просто вышвырнуть из страны и объявить персонами нон грата за вмешательство во внутренние дела.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!