майданутым - тюрьмы!
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Додано: Сер 09 вер, 2020 21:21
майданутым - тюрьмы!
порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
Додано: Сер 09 вер, 2020 21:28
Пока что я лишь подтвердил что дальше манипулятивного заголовка ты более ничего не способен прочесть.
Кстати можешь расшифровать, что именно по твоему прозвучало "не так" в заявлении Лукашенко?
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Сер 09 вер, 2020 23:54
Re: Політична ситуація в Білорусі
Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.
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