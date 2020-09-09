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Політична ситуація в Білорусі

Політична ситуація в Білорусі
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  #<1 ... 120121122123
Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:21

  pesikot написав:
  jj1981ua написав:
  pesikot написав:Shram
Отлично, ты подтвердил, что Лукашенко поехал кукухой :)

отлично, что он посадит на несколько лет людей, которые пытались захватить власть :D
поддерживаю!

Ты, с психиатрическими отклонениями, поддержал такого же :)

майданутым - тюрьмы!
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    порохолохи - петя русскоязычный, прихожанин московского патриархата и сдавший страну в котлах и минске, а вы просто лохи!
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 21:28

      pesikot написав:Shram
    Отлично, ты подтвердил, что Лукашенко поехал кукухой :)


    Пока что я лишь подтвердил что дальше манипулятивного заголовка ты более ничего не способен прочесть.

    Кстати можешь расшифровать, что именно по твоему прозвучало "не так" в заявлении Лукашенко?
    Теперь уже точно не вернусь
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    Повідомлення Додано: Сер 09 вер, 2020 23:54

    Re: Політична ситуація в Білорусі

    Кажется, это уже всех утомило и выглядит как дешевый фарс - в 99% женщины собираются с флажками на несанкционированный митинг и после многократного повторения об их нарушениях их провожают в автозаки. Истеричные бабы начинают орать, обзывать и требовать отпустить. Ну такой себе дешевый и очень странный фильм.
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